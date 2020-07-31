Смартфон Oppo Reno4 Pro получил чипсет Snapdragon 720G, AMOLED дисплей с частотой 90 Гц и быструю зарядку мощностью 65 Вт

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Модельный ряд смартфонов компании Oppo пополнился очередной новинкой среднего уровня под названием Oppo Reno4 Pro. Устройство получило более производительные компоненты по сравнению с версией предыдущего поколения.

Так, смартфон Oppo Reno4 Pro содержит 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек). Частота обновления изображения составляет 90 Гц, а частота опроса сенсорной панели – 180 Гц. Дисплей отличается высокой яркостью изображения – до 1100 нит. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Благодаря минимальным рамкам сверху и снизу, а также закруглённым граням дисплея, его соотношение к размерам корпуса удалось увеличить до 92%. В верхнем левом углу экрана имеется сквозное отверстие для фронтальной камеры.

Вместо чипа Helio P95, использовавшегося в модели предыдущего поколения, смартфон Oppo Reno4 Pro (глобальная версия) содержит систему-на-чипе Qualcomm Snapdragon 720G. По сравнению с предыдущим решением, данный чипсет обеспечивает прирост одноядерной производительности на 46%, многоядерной производительности – на 22%, графической производительности – на 40%. Китайская версия Oppo Reno4 Pro получила ещё более производительный процессор Snapdragon 765G. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ.

На задней панели новинки доступна камера на базе четырёх модулей. Главный модуль выполнен на базе 1/2-дюймового 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586. Пользователям также предлагаются 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный модуль для определения глубины снимаемой сцены. В отверстии дисплея расположена 32-мегапиксельная камера для автопортретов. Основная и фронтальная камера поддерживают ночной режим, электронную стабилизацию при записи видео и некоторые творческие портретные режимы. При этом по заверениям производителя, основная камера способна вести съёмку в условиях почти полной темноты. Для работы ей достаточно освещённости всего 1 люкс. При записи видео на основную камеру доступен режим электронной стабилизации Ultra Steady Video, а для сверхширокоугольного модуля предусмотрен отдельный режим Ultra Steady.

Новинка оснащается батареей ёмкостью 4000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Благодаря этому полностью восполнить заряд аккумулятора можно всего за 36 минут. После короткой зарядки на протяжении 5 минут батарея восполняет достаточно энергии, чтобы пользователь мог смотреть видео в YouTube на протяжении 4 часов. Устройство имеет толщину 7,7 мм и массу 161 г.

Новый смартфон Oppo Reno4 Pro поступит в продажу с 5 августа. Цена базовой версии в конфигурации 8/128 ГБ памяти составит около $465.

Источник: gsmarena