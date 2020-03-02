Международная версия Oppo Reno3 Pro получила SoC Helio P95 и двойную 44-мегапиксельную селфи-камеру, но лишилась поддержки 5G

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Компания Oppo расширила линейку смартфонов Reno3, анонсированную в Китае в декабре 2019 года. А теперь компания представила международную версию смартфона Reno3 Pro, которая получила несколько отличий от китайского собрата.

Начнём с того, что международная версия Oppo Reno3 Pro стала первым смартфоном, получившим недавно представленный чипсет Mediatek Helio P95. Он содержит два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ. В случае необходимости хранилище можно дополнительно увеличить при помощи карты памяти формата microSD. В отличие от китайской версии, международная модель Oppo Reno3 Pro не предусматривает поддержку стандарта связи 5G.

Ещё одним отличием стал дисплей. В международной версии применяется плоская Super AMOLED панель диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. В верхнем левом углу экрана разместилась двойная камера, для которой в дисплее имеется сквозное отверстие овальной формы. При этом фронтальная камера основана на 44-мегапиксельном 1/2,8-дюймовом сенсоре. Это наиболее высокое разрешение для селфи-камеры на текущий момент. Главный фронтальный модуль дополнен объективом с диафрагмой F/2.4. Также в наличии имеется 2-мегапикселььный модуль для анализа глубины снимаемой сцены.

Дизайн задней панели международного Oppo Reno3 Pro не изменился по сравнению с китайской версией, но конфигурация камер претерпела некоторые изменения. Разрешение главного модуля повышено с 48 Мп до 64 Мп. Прочие модули остались прежними: 13-мегапиксельный телефото (2-кратное увеличение), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный монохромный для анализа глубины сцены.

Аппарат содержит батарею ёмкостью 4025 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC Flash Charge 4.0, которая позволяет передавать 30 Вт энергии. Соответствующее зарядное устройство сразу же включается в комплект поставки. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.

Международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro в конфигурации 8-128 ГБ памяти поступит в продажу с 6 марта по цене около $415. Будут доступны цветовые решения корпуса Auroral Blue, Midnight Black и Sky White. Цена модификации с 8/256 ГБ памяти составит $455, но сроки начала её продаж пока не уточняются.

Источник: gsmarena