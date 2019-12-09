Смартфон Redmi K30 с чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G засветился в тесте AnTuTu





Как ожидается, официальная презентация долгожданного смартфона Redmi K30 состоится 10 декабря, т.е. уже завтра. И накануне презентации устройство уже засветилось в базе данных тестового пакета AnTuTu. И благодаря этому удалось узнать, сколько баллов в AnTuTu набирает новый процессор Qualcomm Snapdragon 765G, который и стал основой данного смартфона. И по данным источника, этот чипсет набирает 302847 баллов.

Процессор Qualcomm Snapdragon 765G изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Чипсет включает 8 вычислительных ядер в следующей конфигурации: одно высокопроизводительное ядро Kryo 475 Prime (Cortex-A76) с частотой 2,4 ГГц, одно производительное ядро Kryo 475 Gold (Cortex-A76) с частотой 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных ядер Kryo 475 Silver (Cortex-A55) с частотой 1,8 ГГц. Используемое графическое ядро Adreno обеспечивает прирост производительности на уровне 38% по сравнению с предшественником Adreno 618.

Чипсет Snapdragon 765G также несёт на борту интегрированный 5G-модем X52, который обеспечивает скорость загрузки данных до 3,7 Гбит/с и скорость отдачи информации до 1,6 Гбит/с в диапазонах до 6 ГГц и mmWave.

Устройство поддерживает возможность совместной работы с оперативной памятью LPDDR4 в двухканальном режиме суммарным объёмом до 12 ГБ. Также обеспечивается поддержка дисплеем с разрешением Quad HD+ и частотой 60 Гц или с разрешением Full HD + и частотой 120 Гц. Кроме того, заявлена поддержка HDR10+ и Rec2020.

Встроенный цифровой сигнальный процессор поддерживает одиночные камеры с разрешением до 192 Мп и конфигурации из двух камер с разрешением до 22 Мп. Блок обработки задач ИИ 5-го поколения обеспечивает производительность на уровне 5,5 TOPs (тераопераций в секунду). Поддерживаются технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+ и Quick Charge AI. За обработку звука отвечают Hexagon Voice Assistant Accelerator и усилитель Aqstic WSA8815.

Что касается самого смартфона Redmi K30, то данная модель получила 6,67-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ и сквозным отверстием для двойной фронтальной камеры. Она включает сенсоры с разрешением 20 и 2 Мп. На задней панели разместилась камера на базе четырёх модулей: главный 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, 8-мегапиксельный телефото модуль, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и дополнительная 2-мегапиксельная камера (скорее всего, для размытия фона при съёмке портретов). Также сообщается о наличии батареи ёмкостью 4500 мАч и поддержке быстрой зарядки с передачей 30 Вт энергии. На рынок поступят модификации Redmi K30 с поддержкой связи 5G (в двух режимах SA и NSA) и 4G.

Источник: gizmochina