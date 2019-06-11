Смартфон Samsung Galaxy M40 представлен официально: 6,3-дюймовый дисплей Infinity-O, Snapdragon 675, 6/128 ГБ, 3500 мАч, NFC и тройная камера

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Компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy M40, который отличается фирменным дисплеем Infinity-O, чипсетом Snapdragon 675 и тройной основной камерой.

Новинка получила безрамочный 6,3-дюймовый PLS дисплей с Full HD+ разрешением (2340×1080 пикселей), защищенный стеклом Gorilla Glass. Соотношение матрицы к площади фронтальной панели составляет 91,8%, а в левом верхнем углу предусмотрено отверстие для фронтальной 16 Мп (F2.0) камеры. Вдобавок технология Screen sound превращает матрицу в громкоговоритель.

Смартфон оснастили восьмиядерным чипсетом Snapdragon 675 с вычислительными ядрами Kryo 460 и графикой Adreno 612 GPU. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, емкость хранилища данных — 128 ГБ с возможностью расшрить его до 512 ГБ с помощью карт памяти microSD. Емкость батареи составляет 3500 мАч, хотя у того же Samsung Galaxy M20 с экраном идентичного размера установлена батарея на 5000 мАч.

На задней панели корпуса Samsung Galaxy M40 можно найти сразу три объектива: 32 Мп (F1.7), 8 Мп (123° Ultra Wide) и 5 Мп (F2.2 Live Focus). Смартфон может записывать видео в 4K-качестве и в режиме Super slow-mo 240fps. Там же размещена LED-вспышка и сканер отпечатков пальцев (также поддерживается функция Fast Face Unlock).

Работает смартфон под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой Samsung OneUI, он поддерживает формат Dolby Atmos, а также оснащен модулями NFC и Bluetooth 5.0. В комплект поставки включена зарядка на 15 Вт и наушники с разъемом USB Type-C (стандартного 3,5 мм аудиоразъема нет). Отметим, что по сути эта модель полностью аналогична представленному ранее Samsung Galaxy A60.

Смартфон Samsung Galaxy M40 будет доступен в цветовых вариантах Midnight Blue и Seawater Blue, его стоимость в Индии стартует с отметки $290 (INR 19,990), а продажи в этой стране начнутся уже 18 июня. С учетом того, что другие смартфоны M-серии уже продаются в Украине, потребители могут ожидать появления в стране и этой новинки.

Источник: Samsung, GSMarena