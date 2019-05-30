Смартфон Samsung Galaxy M40 (конкурент Redmi K20) показался на качественном изображении, он получит тройную камеру с основным модулем на 32 Мп и врезанную в экран селфи-камеру на 16 Мп





11 июня Samsung представит в Индии смартфон Galaxy M40, который на какое-то время возглавит новую бюджетную серию южнокорейского производителя. Мы уже успели узнать почти все технические характеристики этого перспективного бюджетника. Теперь же подоспело первое качественное изображение новинки, а также официальные подробности о камерах и цене.

Особенностью смартфона Samsung Galaxy M40 станет врезанная в экран фронтальная камера, как у нынешних флагманов Galaxy S10. Напомним, что остальные члены семейства Galaxy M оснащаются экранами с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Подробностей об экране Galaxy M40 нет, но можно вспомнить, что у Galaxy M30 используется панель Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD+. То есть, логично думать, что у Galaxy M40 как минимум будет не хуже.

Кроме врезанной в левой верхний угол лицевой панели фронтальной камеры, а также узких рамок экрана по всему периметру, изображение демонстрирует вертикально ориентированную тройную основную камеру в левом верхнем углу тыльной панели и сканер отпечатков пальцев.

Старший вице-президент индийского смартфонного подразделения Samsung Асим Варси подтвердил, что главный модуль основной камеры будет иметь разрешение 32 Мп, а разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Он также упомянул, что Galaxy M40 войдет в категорию так называемых доступных флагманов при цене на уровне 20 000 индийских рупий ($286 или €257 по текущему курсу). То есть, как и ожидалось, Samsung Galaxy M40 выступит главным оппонентом недавно официально представленного Redmi K20 и Meizu 16Xs, который должны представить позже сегодня.

Смартфон Galaxy M40 должен получить SoC Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 5000 мА·ч и ОС Android 9 Pie с интерфейсом One UI из коробки.

Источник: 91mobiles