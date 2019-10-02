Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой на SoC Snapdragon 730G представят 24 октября





Ещё в прошлом месяце мы узнали, что кроме Mi Mix Alpha, дебютировавшего на прошлой неделе, компания Xiaomi готовит еще четыре смартфона со 108-мегапиксельной камерой (сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX).

Первоначально считалось, что Xiaomi Mi Mix 4 станет первым более доступным смартфоном китайского производителя с основной камерой на 108 Мп, но, как выяснилось позавчера, такой модели в планах компании нет. Теперь же хорошо зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka утверждает, что первым доступным смартфоном с камерой на 108 Мп окажется модель Xiaomi Mi CC9 Pro.

Аппаратным базисом потенциальной новинки должна выступить среднеуровневая SoC Snapdragon 730G, которая позиционируется как игровая.

Можно с уверенностью сказать, что по дизайну и остальным характеристикам Xiaomi Mi CC9 Pro не будет отличаться от обычного Mi CC9, который в Европе, в том числе и в Украине, продается под названием Xiaomi Mi 9 Lite. Напомним, Xiaomi Mi 9 Lite оснащен экраном AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 1080×2340 пикселей со встроенным дактилоскопическим датчиком, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором емкостью 4030 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также в его оснащении есть модуль NFC для бесконтактных платежей.

Анонс Xiaomi Mi CC9 Pro в Китае запланирован на 24 октября.

Источник: Twitter Xiaomishka