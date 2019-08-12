Samsung официально представила 108-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright HMX для смартфонов, разработанный совместно с Xiaomi





Как и ожидалось, сегодня компания Samsung представила первый в мире фотосенсор для смартфонов, разрешение которого превышает 100 Мп! Сенсор рекордного для отрасли разрешения совместно разработан специалистами Samsung и Xiaomi. И сейчас нет уже никаких сомнений, что именно Xiaomi Mi Mix 4 станет первым смартфоном, в котором найдет применение эта разработка.

Собственно, сенсор называется Samsung ISOCELL Bright HMX. Разрешение сенсора составляет 108 Мп, а снимка, созданного с его помощью, — 12032х9024 пикселей, что сопоставимо с высококачественными зеркальными камерами. Размер ячейки составляет все те же 0,8 мкм, как у модели ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп, но новый ISOCELL Bright HMX крупнее. Говоря конкретнее, это сенсор формата 1/1,33 дюйма (впервые в смартфонах). По-прежнему сохраняется возможность объединения четырех пикселей в один, для еще большего захвата света.

Как и 64-Мп модель, новая 108-Мп поддерживает фирменную технологию Tetracell, обеспечивающую возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. То есть, новая модель должна быть способна захватывать еще больше света и поднимет планку качества мобильной фотографии на новый уровень, особенно в условиях недостаточного освещения. В этом режиме (после объединения пикселей) разрешение готового снимка составит 27 Мп. Также сенсор поддерживает технологию Smart-ISO для автоматического подбора «правильного» значения светочувствительности в зависимости от окружения и позволяет вести запись роликов 6K (6016х3384 пикселей) со скоростью 30 к/с.

Нам еще предстоит дождаться смартфонов с 64-мегапиксельными камерами (грядущие Redmi Note 8, Realme и преемник Samsung Galaxy A9), чтобы в полной мере оценить их превосходство над распространенными сейчас 48-мегапиксельными камерофонами. Принесет ли этот очередной этап гонки мегапикселей какую-либо реальную практическую пользу, пока неясно. Но совершенно очевидно, что смартфоны с такими камерами будут нуждаться в больших объемах флэш-памяти, поскольку размер фотографий неизбежно возрастет. Предполагается, что снимок, сделанный в полном разрешении, будет весить около 19 МБ.

Повторимся, первым смартфоном с камерой разрешением 108 Мп станет Xiaomi Mi Mix 4. Его анонс ожидается в следующем месяце.

Источник: Gizmochina