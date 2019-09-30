Не ждите смартфона Xiaomi Mi Mix 4





На прошлой неделе Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha, главная особенность которого — экран, почти полностью обернутый вокруг корпуса. В интернете Mi Mix Alpha, который выйдет в декабре в очень ограниченном количестве и за очень большие деньги (почти $3000) уже прозвали смартфон-экран. Окажется ли Mi Mix Alpha успешным, как говорится, поживем — увидим, но тут можно вспомнить концептуальный смартфон Meizu Zero без разъемов и кнопок, который в итоге с треском провалился на Indiegogo. Что интересно, вскоре после анонса Mi Mix Alpha в сети появились слухи, что Xiaomi готовит обычную модель Mi Mix 4, которая станет прямым преемником прошлогоднего Mi Mix 3. И вот сейчас Xiaomi официально опровергла эти слухи.

В соответствующем сообщении в социальной сети Weibo представитель Xiaomi прямо заявил, что Alpha — единственная модель и никаких других смартфонов в линейке Mi Mix в ближайшем будущем не планируется. То есть, смартфона Mi Mix 4 не будет. В этом году так точно. Тем же поклонникам, которых сильно огорчил тот факт, что на недавнем мероприятии Xiaomi представила всего лишь два новых смартфона (Mi Mix Alpha и Mi 9 Pro 5G), топ-менеджер напомнил о новой линейки умных 4K-телевизоров Xiaomi TV Pro с очень привлекательными ценами и новой оболочке MIUI 11, которая выйдет более чем для 40 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Источник: GSM Arena