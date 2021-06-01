Смартфоны Honor 50, которые ознаменуют возвращение сервисов Google, представят 16 июня





Бренд Honor подтвердил точную дату анонса линейки смартфонов Honor 50 — презентация пройдет в Шанхае 16 июня, после чего они выйдут на глобальный рынок. Новая флагманская серия ознаменует возвращение сервисов Google на смартфоны бренда Honor после «развода» с Huawei, которая по сей день остается в санкционном списке США.

Напомним, в прошлом году Huawei продала бренд Honor, чтобы таким образом вывести его из-под американских санкций. За последние несколько месяцев «переродившийся» бренд Honor уладил все формальности и заключил необходимые партнерские соглашения — с Google, Qualcomm и другими. Ранее глава Honor подтвердил, что Honor 50 будет построен на базе SoC Snapdragon 778G. Ожидается, что Snapdragon 778G получит базовая модель, а топовая Honor 50 Pro+ — Snapdragon 888.

Согласно базе данных бенчмарка Master Lu, Honor 50 Pro+ получит экран AMOLED диагональю 6,79 дюйма, разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1 и аккумулятор на 4400 мА*ч с поддержкой 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Фронтальная камера буде сдвоенной (32 + 8 Мп), а основная — собрана в двух круглых блоках из четырех модулей (основная на 50 Мп + ультраширик на 13 Мп + телефото 8 Мп и сенсор 3D ToF для определения глубины сцены)

Honor в очередной раз покинул рынок Украины летом 2020 года, так что у нас новые смартфоны Honor официально продаваться не будут, разве что в будущем бренд снова вернется в Украину.