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Смартфоны Honor 50, которые ознаменуют возвращение сервисов Google, представят 16 июня

Смартфоны Honor 50, которые ознаменуют возвращение сервисов Google, представят 16 июня

Смартфоны Honor 50, которые ознаменуют возвращение сервисов Google, представят 16 июня


Бренд Honor подтвердил точную дату анонса линейки смартфонов Honor 50 — презентация пройдет в Шанхае 16 июня, после чего они выйдут на глобальный рынок. Новая флагманская серия ознаменует возвращение сервисов Google на смартфоны бренда Honor после «развода» с Huawei, которая по сей день остается в санкционном списке США.

Напомним, в прошлом году Huawei продала бренд Honor, чтобы таким образом вывести его из-под американских санкций. За последние несколько месяцев «переродившийся» бренд Honor уладил все формальности и заключил необходимые партнерские соглашения — с Google, Qualcomm и другими. Ранее глава Honor подтвердил, что Honor 50 будет построен на базе SoC Snapdragon 778G. Ожидается, что Snapdragon 778G получит базовая модель, а топовая Honor 50 Pro+ — Snapdragon 888.

Смартфоны Honor 50, которые ознаменуют возвращение сервисов Google, представят 16 июня

Согласно базе данных бенчмарка Master Lu, Honor 50 Pro+ получит экран AMOLED диагональю 6,79 дюйма, разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1 и аккумулятор на 4400 мА*ч с поддержкой 66-ваттной проводной и 50-ваттной  беспроводной зарядки. Фронтальная камера буде сдвоенной (32 + 8 Мп), а основная — собрана в двух круглых блоках из четырех модулей (основная на 50 Мп + ультраширик на 13 Мп + телефото 8 Мп и сенсор 3D ToF для определения глубины сцены)

Honor в очередной раз покинул рынок Украины летом 2020 года, так что у нас новые смартфоны Honor официально продаваться не будут, разве что в будущем бренд снова вернется в Украину.

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