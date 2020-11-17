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Huawei объявила о продаже бренда Honor

Huawei объявила о продаже бренда Honor

Huawei объявила о продаже бренда Honor


17 ноября Huawei выпустила пресс-релиз, объявив о продаже «молодежного» бренда Honor. Покупателем и новым владельцем всех активов Honor после завершения сделки станет новообразованная структура Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, консорциум из нескольких частных и государственных предприятий.

Huawei заявляет, что это решение, продиктованное представителями цепочки поставок Honor для обеспечения собственного выживания, стало следствием «огромного прессинга» и «постоянной недоступности технических элементов, необходимых для функционирования бизнеса мобильных телефонов». В компании особо подчеркнули, что после закрытия сделки Huawei больше не будет владеть акциями, а также участвовать в управлении бизнесом или принятии каких-либо решений в «новой» Honor. То есть, ничего общего у суббренда Honor и Huawei больше не будет. По крайней мере, формально.

Больше никаких деталей сделки Huawei не раскрыла, отметив лишь, что с момента основания в 2013 году Honor выросла в крупный смартфонный бренд с объемом продаж в 70+ млн устройств в год.

Первым о том, что Huawei ищет покупателя на бренд Honor, сообщило издание Reuters в середине октября. На прошлом неделе Reuters, исходя из данных от своих информаторов, раскрыло и подробности сделки — Honor выкупил дистрибьютор мобильных телефонов Digital China и правительство родного города компании Шэньчжэнь за $15 млрд. Эта сделка поможет новому (старому) Honor обойти санкции США и, вероятнее всего, снова начать выпускать смартфоны с сервисами Google.

За трехмесячный период с июля по сентябрь модели Honor составили 26% в общем объеме продаж смартфонов Huawei (51,7 млн штук).

Днем ранее Qualcomm подтвердила получение лицензии США на продажу чипов 4G компании Huawei.

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