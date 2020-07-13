Смартфоны iPhone 12 получат аккумуляторы меньшей емкости, чем iPhone 11





Вслед за изображениями и роликами с демонстрацией особенностей дизайна iPhone 12 в сети начали появляться и технические подробности о новых смартфонах Apple, которые должны представить на сентябрьской презентации. Данные из сертификационных организаций указывают на весьма странное решение Apple — использовать в новых iPhone 12 аккумуляторы меньшей емкости, чем в прошлогодних моделях iPhone 11.

Согласно утечкам, в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus придут на замену iPhone Xr и iPhone 11 они — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.

В базах данных различных сертификационных регуляторов, включая китайский 3C, а также Safety Korea и UL Demko, обнаружены устройства Apple с модельными номерами A2471, A2431 и A2466 и A2244. Предполагается, что под этими цифробуквенными индексами и скрываются новые смартфоны Apple. Соответствующие записи позволяют узнать точные данные о емкости аккумуляторов и они едва ли обрадуют поклонников бренда.

Если верить этим данным, новые модели оснащаются элементами заметно меньшей емкости, чем их предшественники. И это весьма странно, учитывая, что актуальные модели iPhone 11 неслабо прибавили в емкости АКБ по сравнению с предшественниками. Для наглядности и удобства приводим данные в таблице в сравнении с моделями прошлых поколений (новые выделены жирным).

Смартфон Емкость аккумулятора, мА∙ч iPhone 7 1960 iPhone 8 1821 iPhone 7 Plus 2900 iPhone 8 Plus 2675 iPhone X 2716 iPhone Xr 2942 iPhone Xs 2658 iPhone Xs Max 3174 iPhone 11 3110 iPhone 11 Pro 3190 iPhone 11 Pro Max 3500 iPhone 12 2227 iPhone 12 Max 2775 iPhone 12 Pro 2775 iPhone 12 Pro Max 3687

Фото батарей Apple A2471 и A2466 из базы Safety Korea

Одновременно в базе китайского регулятора 3C появилось устройство с каталожным номером A2244, которая является новым 20-ваттным зарядным устройством с разъемом USB-C. Именно его Apple, судя по последним утечкам, будет продавать отдельно к новым смартфонам.

Источник: Mysmartprice