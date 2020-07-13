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Смартфоны iPhone 12 получат аккумуляторы меньшей емкости, чем iPhone 11

Смартфоны iPhone 12 получат аккумуляторы меньшей емкости, чем iPhone 11

Смартфоны iPhone 12 получат аккумуляторы меньшей емкости, чем iPhone 11


Вслед за изображениями и роликами с демонстрацией особенностей дизайна iPhone 12 в сети начали появляться и технические подробности о новых смартфонах Apple, которые должны представить на сентябрьской презентации. Данные из сертификационных организаций указывают на весьма странное решение Apple — использовать в новых iPhone 12 аккумуляторы меньшей емкости, чем в прошлогодних моделях iPhone 11.

Согласно утечкам, в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus придут на замену iPhone Xr и iPhone 11 они — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.

В базах данных различных сертификационных регуляторов, включая китайский 3C, а также Safety Korea и UL Demko, обнаружены устройства Apple с модельными номерами A2471, A2431 и A2466 и A2244. Предполагается, что под этими цифробуквенными индексами и скрываются новые смартфоны Apple. Соответствующие записи позволяют узнать точные данные о емкости аккумуляторов и они едва ли обрадуют поклонников бренда.

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Если верить этим данным, новые модели оснащаются элементами заметно меньшей емкости, чем их предшественники. И это весьма странно, учитывая, что актуальные модели iPhone 11 неслабо прибавили в емкости АКБ по сравнению с предшественниками. Для наглядности и удобства приводим данные в таблице в сравнении с моделями прошлых поколений (новые выделены жирным).

СмартфонЕмкость аккумулятора, мА∙ч
iPhone 71960
iPhone 81821
iPhone 7 Plus2900
iPhone 8 Plus2675
iPhone X2716
iPhone Xr2942
iPhone Xs2658
iPhone Xs Max3174
iPhone 113110
iPhone 11 Pro3190
iPhone 11 Pro Max3500
iPhone 122227
iPhone 12 Max2775
iPhone 12 Pro2775
iPhone 12 Pro Max3687
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Фото батарей Apple A2471 и A2466 из базы Safety Korea

Одновременно в базе китайского регулятора 3C появилось устройство с каталожным номером A2244, которая является новым 20-ваттным зарядным устройством с разъемом USB-C. Именно его Apple, судя по последним утечкам, будет продавать отдельно к новым смартфонам.

Источник: Mysmartprice

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