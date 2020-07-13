Смартфоны iPhone 12 получат аккумуляторы меньшей емкости, чем iPhone 11
Вслед за изображениями и роликами с демонстрацией особенностей дизайна iPhone 12 в сети начали появляться и технические подробности о новых смартфонах Apple, которые должны представить на сентябрьской презентации. Данные из сертификационных организаций указывают на весьма странное решение Apple — использовать в новых iPhone 12 аккумуляторы меньшей емкости, чем в прошлогодних моделях iPhone 11.
Согласно утечкам, в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus придут на замену iPhone Xr и iPhone 11 они — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.
В базах данных различных сертификационных регуляторов, включая китайский 3C, а также Safety Korea и UL Demko, обнаружены устройства Apple с модельными номерами A2471, A2431 и A2466 и A2244. Предполагается, что под этими цифробуквенными индексами и скрываются новые смартфоны Apple. Соответствующие записи позволяют узнать точные данные о емкости аккумуляторов и они едва ли обрадуют поклонников бренда.
Если верить этим данным, новые модели оснащаются элементами заметно меньшей емкости, чем их предшественники. И это весьма странно, учитывая, что актуальные модели iPhone 11 неслабо прибавили в емкости АКБ по сравнению с предшественниками. Для наглядности и удобства приводим данные в таблице в сравнении с моделями прошлых поколений (новые выделены жирным).
|Смартфон
|Емкость аккумулятора, мА∙ч
|iPhone 7
|1960
|iPhone 8
|1821
|iPhone 7 Plus
|2900
|iPhone 8 Plus
|2675
|iPhone X
|2716
|iPhone Xr
|2942
|iPhone Xs
|2658
|iPhone Xs Max
|3174
|iPhone 11
|3110
|iPhone 11 Pro
|3190
|iPhone 11 Pro Max
|3500
|iPhone 12
|2227
|iPhone 12 Max
|2775
|iPhone 12 Pro
|2775
|iPhone 12 Pro Max
|3687
Фото батарей Apple A2471 и A2466 из базы Safety Korea
Одновременно в базе китайского регулятора 3C появилось устройство с каталожным номером A2244, которая является новым 20-ваттным зарядным устройством с разъемом USB-C. Именно его Apple, судя по последним утечкам, будет продавать отдельно к новым смартфонам.
Источник: Mysmartprice