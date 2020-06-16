Предполагаемые фото заготовок iPhone 12 подтверждают «прямоугольный» дизайн и порт Lightning





Судя по последним новостным сообщениям, массовое производство новых iPhone 12 стартует уже в следующем месяце — на месяц позже обычного, как и твердили ранние слухи. Разного рода утечек, касающихся следующего поколения смартфонов Apple, накопилось к настоящему моменту уже прилично. И вот сейчас появились фотографии, на которых, вероятнее всего, запечатлены металлические заготовки iPhone 12 для производителей аксессуаров.

Дизайн, который демонстрируют эти металлические макеты, в точности такой, каким его описывали предыдущие утечки: возвращение к «прямоугольному» дизайну с плоскими гранями в стиле iPhone (у новых планшетов iPad Pro, как известно, такая же форма корпуса), а также сохранение отличительных особенностей нынешних моделей — «квадратной» основной камеры и выреза для системы Face ID. Кроме того, на нижней грани отчетливо виден порт Lightning. То есть, никакого USB-C в новом поколении iPhone, вопреки многочисленным слухам, не будет.

Эти фотографии также подтверждают предыдущие слухи, что в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus придут на замену iPhone Xr и iPhone 11 они — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.

По предварительным данным, Apple впервые в истории оснастит экранами OLED всю серию, включая самую доступную версию iPhone 12. Также все смартфоны серии получат 5-нанометровую однокристальную систему A14 Bionic. В моделях iPhone Pro появится экран с частотой обновления изображения 120 Гц, а базовые будут довольствоваться экранами 60 Гц. Также ранее говорилось, что младшая модель оснащается двойной основной камерой, а iPhone Pro получат тройные камеры с интегрированными сканерами LiDAR, как у представленного в марте iPad Pro 2020. Последние данные также указывают, что только старшие iPhone 12 будут поддерживать и стандарт 5G NR на миллиметровых волнах (mmWave), тогда как младшие ограничатся поддержкой 5G NR Sub-6GHz.

Представить iPhone 12 должны на традиционной сентябрьской презентации Apple, а вот в продажу новые смартфоны поступят с опозданием — по имеющимся неофициальным данным, из-за коронавируса Apple была вынуждена перенести старт продаж на октябрь-ноябрь.

Источник: Twitter и reddit