Смесь «Странных чудес» и «Тьмы»: вышел украинский трейлер хоррора «Оружие»

Режиссер «Варвара» Зак Креггер показал полноценный трейлер хоррора под названием «Оружие» — и он показывает больше, чем исчезновение пары детей.

Судя по первым кадрам лента обещает быть жуткой, если не стать одной из среди главных ужасов этого года. В центре истории исчезновение целой группы детей, что превращается в нечто гораздо более масштабное, что стало известно в прошлом тизер-трейлере. Атмосферой, немного сеттингом и замыслом чем-то напоминает смесь «Очень странных дел» и «Тьмы». Трейлер открывается голосом маленькой девочки, которая рассказывает историю Мейбрука.

«Это правдивая история, случившаяся в моем городе. Эта среда должна была быть обычным днем для всей школы. По крайней мере, все так думали. Во всех классах присутствовали дети. Но к миссис Хэнди ученики не пришли. Знаете почему? Потому что прошлой ночью, ровно в 2:17 утра, каждый из них проснулся, встал с кровати, спустился по лестнице и исчез в темноте. И никто их больше не видел», — говорит девочка за кадром.

Именно в классе учительницы начальной школы Джастин Хэнди исчезли дети, поэтому режиссер показывает этим еще одну человеческую сущность. Когда случается что-то, что невозможно объяснить — врагом становится тот, кто кого можно сделать крайним. Общество начинает преследовать учительницу и ее временно отстранили от работы, потому что якобы она знает больше, чем говорит. Хотя на самом деле она просто учительница, которая должна принимать трудные решения.

В роли отца одного из пропавших Джош Бролин — Арчер Графф. Он подозревает, что дело гораздо глубже, чем выглядит. Также в фильме появляются Олден Эренрайх, Бенедикт Вонг, Эми Медиган, Остин Абрамс, Кэри Кристофер и другие.

Далее показывают, как Джастин Хэнди пробралась в свой класс ночью и нашла там детей. Каждый из них тихо лежал головой и руками на парте, а когда один из них приподнялся стало понятно — теперь в их душах тьма. Что-то с ними не так: они ведут себя странно и имеют какой-то другой вид. Что это — массовый гипноз, сверхъестественное вмешательство или что-то похуже?

А дальше покадрово происходит вообще что-то неадекватное. Какая-то женщина бьет себя вилкой в щеку, дети как зомби выпрыгивают из окна дома и куда-то бегут, кто-то извергает из себя черную, как машинное масло, жидкость, машина на скорости сбивает ребенка и многое другое. Он этих кадров еще больше до Зака Креггера — что он намешал?

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Фильм описывается как «многоэтажный эпос ужасов» с несколькими временными линиями и перспективами. Сюжет как будто раздроблен на куски, которые постепенно складываются в одно — но каждый из них тянет за собой еще больше вопросов. И в последнем кадре намекают на дверь: «Вот где на самом деле все началось».

В трейлере заметно влияние режиссеров Пола Томаса Андерсона и Пон Джун-хо — это не просто хоррор, а масштабная история с изменениями ритма, тональности и формы. От тревожных записей с камер наблюдения до коллективной истерии и паранойи — атмосфера действительно давит.

Креггер снова работает без четкой структуры: сценарий он писал без заранее определенного плана. По его словам, тайна пропавших детей продвинет вас как минимум через половину фильма. Но это еще не весь фильм, потому что к середине мы переходим к гораздо более сумасшедшим вещам. Он также продюсировал ленту вместе с Vertigo и BoulderLight.

Перед релизом Warner Bros. раскручивает фильм с помощью вирусной кампании. В сети появился сайт, якобы с реестром пропавших детей из Мэйбрука. А еще — двухчасовое видео с тревожными фрагментами записей камер наблюдения. Эти материалы уже породили теории, которые связывают «Оружие» с предыдущим фильмом Креггера — «Варваром».

В украинских кинотеатрах фильм получит премьеру 7 августа.

Источник: Games Radar