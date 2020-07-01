СМИ: Apple отменила несколько игр для сервиса Arcade из-за недостаточной «вовлечённости»





Стало известно, что ранее в этом году Apple расторгла несколько контрактов на запуск игр в сервисе Arcade. Отмена каждого из проектов была произведена якобы по одной и той же причине – Apple хочет видеть новые игры, которые будут заставлять игроков возвращаться в сервис.

Руководитель Arcade сообщил некоторым разработчикам, заключившим контракт с Apple, что компания ищет игры с высоким уровнем «вовлечённости». В качестве примера такой игры с высокой вовлечённостью называется многоуровневая головоломка Grindstone, разработанная студией Capybara Games.

Как сообщают осведомлённые источники, Apple заплатила пострадавшим студиям за выполнение основных этапов разработки. Также компания сообщила разработчикам, что будет работать с ними в будущем, если они смогут удовлетворить требованиям Apple по вовлечённости. Тем не менее, некоторые из этих разработчиков столкнулись с финансовыми проблемами в результате расторжения контрактов. Предполагается, эти игры теперь разрешено выпускать на других платформах, таких как аналогичный сервис Google Pass Play для Android-устройств, хотя этого может быть недостаточно для компенсации потерь. Play Pass делает выплаты разработчикам на основе показателей вовлечённости пользователей.

Изменение подхода Apple к наполнению Arcade играми может привести к изменению типа игр, предлагаемых в сервисе, или же сократить их количество.

Источник: The Verge