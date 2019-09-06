Sony анонсировала беспроводные наушники WI-1000XM2 с Bluetooth 5.0, NFC и шумоподавлением

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Компания Sony сообщила о выпуске новой модели беспроводных наушников под названием Sony WI-1000XM2. Это решение выполнено в дизайне с шейным ободом и оснащено технологией шумоподавления.

Анонсированная новинка изготовлена в виде конструкции с наклонным дизайном звуковода наушников, что обеспечивает плотное прилегание вкладышей к уху и препятствует проникновению в уши посторонних звуков. Кроме того, технология Dual Noise Sensor улавливает любые шумы, а затем шумоподавляющий HD-процессор QN1 (с функциями 32-битной обработки аудиосигнала, цифро-аналогового преобразования и усиления наушников) нейтрализует их. Благодаря функции оптимизации по атмосферному давлению удается эффективно заглушить даже звуки в салоне самолёта.

Беспроводные наушники Sony WI-1000XM2 оснащены гибридной системой динамиков, состоящей из двух излучателей: 9-миллиметрового динамического и арматурного. Это создаёт широкий диапазон воспроизводимых частот. Система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) призвана улучшить качество звука из сжатых форматов, включая MP3, приближая его к качеству аудио высокого разрешения. Функция Adaptive Sound Control позволяет автоматически менять настройки звучания наушников в зависимости от того, чем занят пользователь. В устройстве доступны модули беспроводной связи NFC и Bluetooth 5.0. Поддерживаются форматы LDAC, SBC, AAC и защита поддерживаемого контента SCMS-T.

Встроенный в обод аккумулятор обеспечивает до 10 часов прослушивания музыки (с активированным шумоподавлением) без подзарядки. При отключении функции шумоподавления автономность увеличивается до 13 часов. Также предусмотрена функция быстрой зарядки, которая дает дополнительно 80 минут работы в автономном режиме при подключении к зарядному устройству всего на 10 минут. Полная зарядка занимает 3,5 часа. Вес новинки приблизительно 58 г (основной блок – 44 г).

В модели WI-1000XM2 есть блок управления, который позволяет совершать и принимать голосовые вызовы без помощи рук благодаря специальному встроенному микрофону. Дополнительно поддерживается возможность использования голосового ассистента. Эти наушники также совместимы со специализированным приложением Sony | Headphones Connect, с помощью которого можно персонализировать свою музыку.

Комплектация Sony WI-1000XM2 включает футляр для транспортировки, адаптер для использования в самолете, соединительный шнур, кабель USB, ушные вкладки. На выбор пользователей предлагаются чёрный и серебристый варианты цветового исполнения корпуса.

Наушники Sony WI-1000XM2 поступят в продажу с января 2020 года, стоимость в Украине будет объявлена позже.