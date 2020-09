Sony извинилась за проблемы с предзаказами PlayStation 5, пообещав восполнить складские запасы в ближайшие дни

17 сентября на Западе открылись предзаказы на новую консоль Sony — PS5. Но купить новинку оказалось весьма проблематично.

Из-за плохой организации, ограниченных запасов и ажиотажного спроса на старте предзаказов возник настоящий хаос — ритейлеры неожиданно открыли предзаказы сразу после презентации, хотя Sony обещала предварительно уведомить клиентов, перекупщики стали перепродавать предзаказы по $2000, а крупные магазины, включая Amazon, менять сроки поставок по уже размещенным предзаказам. Само собой, это вызвало волну негодования и Sony не могла оставить такое без реакции.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020