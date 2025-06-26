Новая процедурная генерация деревьев AMD — 52 КБ VRAM вместо 34,8 ГБ, динамическое изменение времен года и детализации только на GPU

Раздел Технологии выходит при поддержке

Несмотря на все усилия инженеров, натуралистичная растительность в играх все еще требует много памяти и вычислительного ресурса. Кажется, AMD предлагает радикальные изменения.

В AMD нашли способ уменьшить объем видеопамяти, используемой для рендеринга деревьев, в невероятных 666 352 раза. Исследователи разработали улучшенную процедурную генерацию деревьев для оптимизации использования видеопамяти. Видео демонстрирует рендеринг сцены, для создания которой требуется лишь 52 КБ данных. Если бы она была создана с помощью обычной геометрии, для хранения в видеопамяти понадобилось бы 34,8 ГБ. На видео можно увидеть, в частности, удивительную смену времени года, которая недоступна современным играм.

Представленная на выставке High-Performance Graphics 2025 в Копенгагене, новая технология использует рабочие графы DirectX 12 и узлы сетки для построения детальных моделей деревьев «на лету», почти без использования процессора. Художники и разработчики могут настраивать более 150 параметров, от сезонных изменений цвета листьев и стилей обрезки ветвей до сложной анимации и автоматической настройки уровня детализации, все в режиме реального времени.

Во время тестирования на видеокарте Radeon RX 7900 XTX система генерировала и загружала уникальную геометрию деревьев в буфер чуть более чем за три миллисекунды. Затем она автоматически настраивает уровни детализации для поддержания нужной частоты кадров, без демонстрируя стабильные 120 FPS при высоких нагрузках. Эффекты ветра и взаимодействие с окружающей средой происходят легко, а единственная задача процессора — заполнять небольшой набор констант (матрицы камеры, временные метки и прочее) Перед исправлением одного рабочего графа. Нет необходимости в постоянном обмене данными.

Широкое внедрение технологии требует некоторого времени, текущая поддержка ограничена видеокартами AMD RDNA 3+, NVIDIA RTX 30 и новее. Интеграция с игровыми движками и поддержка консолей все еще в процессе. Инженеры также исследуют, как приспособить эту технологию для трассировки лучей, что все еще чрезвычайно «тяжело» для современных видеокарт.

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Источники: Tom`s Hardware, TechPowerUp

Раздел Технологии выходит при поддержке

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