Sony назначила следующий State of Play — он пройдет в полночь 28 октября

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Sony объявила в официальном блоге PlayStation, что следующий стрим State of Play пройдет 28 октября в 00:00 по киевскому времени на Twitch- и YouTube-каналах PlayStation.

Трансляция продлится около 20 минут. Детали программы презентации, как и всегда, не раскрывают. На стриме ожидаются как анонсы новых тайтлов, так и апдейты по играм от партнеров Sony, анонсированных на предыдущих State of Play. Иными словами, игр от студий PlayStation, вероятнее всего, на этом стриме не будет.

С начала года Sony провела несколько трансляций State of Play — на недавней июльской раскрыли детали «режиссерской версии» Death Stranding и показали 9 минут геймплея Deathloop. В сентябре Sony провела PlayStation Showcase, на котором показали больше около двух десятков игр, включая God of War: Ragnarok, Spider-Man 2, Marvel’s Wolverine и KOTOR.