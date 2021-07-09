7 лучших игр с мероприятия Sony State of Play

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Во время проведения последнего мероприятия State of Play компания Sony продемонстрировала много игр для консолей PlayStation. Ресурс The Verge собрал информацию о семи наиболее интересных проектах этого мероприятия.

MOSS: BOOK II

Это продолжение игры Moss 2018 года. Проект разрабатывается для для PSVR. Игрокам снова предстоит помогать мышке Квилл в её путешествии, взаимодействуя с различными объектами в виртуальной реальности.

ARCADEGEDDON

Это новый постоянно развивающийся многопользовательский шутер. Он позволяет играть в одиночку или с тремя друзьями. Игроки смогут исследовать несколько биомов, играть в мини-игры, находить спрятанные сундуки, сражаться с разнообразными врагами и боссами уровней. Игра Arcadegeddon уже вышла в раннем доступе на PS5, а релиз полной версии запланирован на 2022 год.

HUNTER’S ARENA LEGENDS

Это новая «единственная в своём роде королевская битва с ближним боем», выходящая на PS4 и PS5. Её релиз запланирован на 3 августа. Hunter’s Arena Legends станет одной из бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus.

JETT: THE FAR SHORE

Игра от создателей Superbrothers: Sword & Sworcery EP. Пользователям предстоит летать на самолёте, исследуя всевозможные интересные пейзажи загадочной планеты. Jett: The Far Shore выйдет в 2021 году для консолей PS4 и PS5.

LOST JUDGMENT

Это продолжение игры Judgment, которая, в свою очередь, является спин-оффом игры Yakuza 2019 года. В этой приключенческой игре предстоит заниматься расследованием преступления, исследуя два города, которые воссозданы на основании реальных районов Кабукичо и Исэдзакитё. В процессе расследования и сбора улик нужно будет побегать, лазить по стенам, ездить на скейтборде, боксировать, сражаться и даже заниматься танцами в одной из мини-игр. Lost Judgment выйдет 24 сентября этого года.

DEATH STRANDING: DIRECTOR’S CUT

Sony продемонстрировала новый трейлер Death Stranding: Director’s Cut. Это обновлённая версию игры Хидео Кодзимы. В ней улучшены рукопашные схватки, добавлено новое оружие, появился полигон для отработки навыков, а также внедрены новые сюжетные миссии и другие элементы. Игра выйдет на PS5 24 сентября.

DEATHLOOP

Bethesda показала 10-минутный геймплейный трейлер предстоящего шутера Deathloop, действие которого происходит во временной петле на острове Чёрный риф. Главному герою нужно выбраться из петли, убив за один день все необходимые цели. Каждый новый виток петли раскрывает всё больше информации о целях и окружающем мире. Игра Deathloop выйдет 14 сентября исключительно на PS5.

Источник: The Verge