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Поздно вечером 9 сентября Sony провела презентацию PlayStation Showcase. На мероприятии, которое длилось больше часа, показали больше около двух десятков игр, включая проекты внутренних студий PlayStation. Вот самые важные трейлеры и анонсы с этой презентации.

Анонс ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Пока есть только небольшой тизер обновленной версии RPG от BioWare — над проектом работает Aspyr.

Анонс Spider-Man 2

На стриме показали лишь короткий тизер полноценного сиквела экшена о Человеке-пауке от Insomniac Games. Напомним, релиз первой игры Marvel’s Spider-Man состоялся 2018 году на PS4, а в ноябре 2020-го вышел спин-офф Marvel’s Spider-Man: Miles Morales про Майлза Моралеса на PS4 и PS5. В трейлере показали сцену сражения Питера Паркера и Майлза Моралеса с несколькими врагами. Юрий Ловенталь и Наджи Джетер вернутся к ролям Питера и Майлза. В самом конце можно увидеть главного антагониста — симбиота Венома. Его озвучит Тони Тодд («Кэндимен», Half Life: Alyx и Dota 2). В Insomniac рассказали в блоге PlayStation, что сиквелом занимается большая часть команды, работавшая над первой частью игры. В частности, в разработке Marvel’s Spider-Man 2 участвуют творческий руководитель Брайан Интихар и игровой директор Райан Смит. Spider-Man 2 выйдет в 2023 году на PS5.

Анонс Marvel’s Wolverine

Помимо сиквела Spider-Man студия Insomniac Games также готовит игру о Росомахе — когтистом супергерое из «Людей Икс». Руководят проектом творческий директор Брайан Хортон и геймдиректор Кэмерон Кристиан (ведущий дизайнер первой Marvel’s Spider-Man). Игра выйдет только на PS5. Дату релиза, даже приблизительную, на стриме не назвали.

Первый геймплейный трейлер God of War: Ragnarok (ну наконец-то!)

Продолжение God of War анонсировали на презентации PS5 в 2020 году тизером, указав только приблизительное окно релиза — «2021 год». Но летом 2021 год релиз горячо ожидаемого продолжения игры 2018 года отложили на 2022 год. На PlayStation Showcase показали полноценный геймплейный трейлер с Кратосом и повзрослевшим Атреем. В ролике показали не только новые способности Атрея (призыв зверя-духа для передвижения на нем верхом) и противников, включая огромных бескрылых ящеров дреки (от древнескандинавского Dreki — «дракон»), а также обновленную боевку. Антагонистами в Ragnarok выступят Фрея и Тор — они будут сражаться как магией, так и оружием.

Скриншоты, главный арт игры и арты с персонажами

В Ragnarok будут открыты все девять миров — главные герои смогут отправиться в Свартальфахейм, Ванахейм и Асгард, а также посетить локации в остальных шести мирах, которых не было в первой игре. Ragnarok станет заключительной частью северной саги Кратоса. Выход игры по-прежнему запланирован на 2022 год. Она будет доступна и на PS4.

После основной презентации вышло интервью с руководителем внутренних студий PlayStation Херманом Хульстом и сотрудниками Santa Monica Studio — в нем рассказали о разработке Ragnarok.

Дата релиза Gran Turismo 7

Точную дату выхода автосимулятора от Polyphony Digital объявили в трехминутном геймплейном трейлере — 4 марта 2022 года. Marvel’s Guardians of the Galaxy Супергеройский экшен от Eidos Montreal выйдет 26 октября. Ремастеры Uncharted 4 и The Lost Legacy на ПК и PS5 Коллекция Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в которую войдут обновленные версии Uncharted 4 и Lost Legacy, сначала выйдет на PS5, а затем — на ПК. Портом занимается Iron Galaxy. Сюжетный трейлер Forspoken от Luminous Productions По сюжету, главная героиня по имени Фрей оказывается в фантастическом мире, в путешествии ее сопровождает магический говорящий браслет. Сценаристами приключения выступают Гэри Уитта («Звёздные войны: Изгой-один») и Эми Хенниг (серия Uncharted). Релиз запланирован на весну 2022-го. Alan Wake Remastered Разработчики из Remedy показали первые кадры обновленной версии культового хоррор-экшена, анонсированного накануне. Также объявили точную дату релиза — 5 октября. Grand Theft Auto V на PlayStation 5 Знаменитая игра от Rockstar, выпущенная в 2013 году, выйдет на PlayStation 5 в марте 2022 года. Одновременно станет доступен онлайн-режим GTA Online. Геймплейный трейлер Tiny Tina’s Wonderlands Фэнтезийный спин-офф Borderlands от Gearbox выйдет 25 марта 2022 года. Предзаказы шутера уже стартовали на всех платформах; на ПК игра будет эксклюзивом EGS. Геймплейный трейлер Ghostwire Tokyo Новая игра от Tango Gameworks, создателей The Evil Within, выйдет на PS5 и ПК весной 2022 года. В трейлере показали первые геймплейные кадры. Анонс KID A MNESIA Exhibition Британская рок-группа Radiohead в партнерстве с Epic Games работает над интерактивным проектом, который описывается как «перевернутая цифровая / аналоговая вселенная, созданная на основе оригинальных иллюстраций Тома Йорка и Стэнли Донвуда и аудиоработ Найджела Годрича». Проект посвящен творчеству Radiohead, а именно — пластинкам Kid A (2000) и Amnesiac (2001). Релиз — в ноябре. Rainbow Six Extraction Кооперативный шутер от Ubisoft выходит в январе 2022 года. Vampire: The Masquerade — Bloodhunt Условно-бесплатная «королевская битва» в сеттинге Мира Тьмы выйдет на PlayStation 5 до конца года. Проект уже доступен в раннем доступе на ПК. Обзорный трейлер Project EVE Экшен-RPG от корейской студии Shift Up выйдет на ПК и консолях.

Полная запись трансляции PlayStation Showcase