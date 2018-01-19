Sony не считает смартфоны технологией будущего, но покидать рынок не собирается, поскольку боится пропустить смену парадигм в телеком-отрасли

Вот уже несколько кварталов подряд подразделение мобильных устройств является чуть ли не единственным убыточным для японского производителя Sony, да и за пределами домашнего рынка смартфоны компании продаются мягко говоря не очень. В связи с этим время от времени появляются слухи об уходе Sony с рынка смартфонов. В недавнем интервью The Guardian исполнительный директор Sony Каз Хираи в числе прочего затронул стратегию на рынке смартфонов, отметив, что компания продолжит выпускать смартфоны, чтобы оставаться в сегменте телекоммуникаций.

По словам Хираи, Sony выпускает смартфоны не потому, что считает их технологией будущего. Иными словами, это направление не является для компании важным именно сейчас. В то же время уход с рынка смартфонов в случае Sony равноценен отстранению от всей отрасли телекоммуникаций, а это недопустимо – компания не хочет упустить очередную смену парадигм в отрасли.

Фактически это означает, что Sony не намерена гнаться за остальными конкурентами, выпускать новые модели в большом количестве и часто. С другой стороны, это также не говорит, что Sony вообще не заинтересована в смартфонах и будет делать их по принципу «чтобы было». Кроме того, компания неплохо зарабатывает на продаже сенсоров изображения для камер смартфонов, поставляя свою продукцию крупнейшим производителям – Apple, Samsung, LG и Huawei.

Напомним, на недавней выставке CES 2018 Sony представила новые модели среднего уровня середнячки XA2 и XA2 Ultra с упором на съемку фото, а также бюджетник L2. Кроме того, производитель уже подтвердил мероприятие на грядущей выставке MWC 2018, где ожидается анонс двух новых смартфонов, включая флагманский Sony Xperia XZ Pro на SoC Snapdragon 845.

Источник: gizmochina