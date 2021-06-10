Sony официально представила дрон Airpeak S1 по цене $9000 (без камеры)
Компания Sony официально представила дрон Airpeak S1, впервые показанный на выставке CES 2021. Данный аппарат нацелен на рынок профессионального видео.
Дрон Sony Airpeak S1 создан для работы с беззеркальными камерами Sony, включая A7S Mark III, FX3 и Alpha 1. Камера крепится к специальной версии подвеса Gremsy T3, разработанной исключительно для совместного использования с дроном. При этом и камеру, и подвес предстоит докупать отдельно. Продолжительность автономного полёта дрона составляет 22 минуты, а при добавлении камеры этот показатель снижается до 12 минут. Также стоит отметить, что камере нужны собственные батареи, она не получает питание от дрона.
Одним из главных достоинств дрона Sony Airpeak S1 является его стабильность и устойчивость к ветру. По словам производителя, устройство может оставаться стабильным при ветре до 20 м/с (вдвое больше, чем DJI указывает для Inspire 2). Новинка оснащена пятью наборами стерео камер и инфракрасным дальномером. Эти компоненты призваны помочь избегать столкновений с препятствиями.
Дрон также отличается высокой скоростью и динамикой. Он способен разгоняться от 0 до 50 миль в час (около 80 км/ч) всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость полёта составляет 55,9 мили в час (около 90 км/ч). Но в данном случае речь идёт о полёте без каких-либо приспособлений. Sony не указала таких же данных при полёте с камерой на борту.
Дроном Airpeak S1 можно управлять только с помощью прилагаемого контроллера, но у Sony также есть приложение под названием Airpeak Flight, которое помогает упростить задачу. На данный момент приложение предназначено только для iOS/iPadOS, оно позволяет управлять камерой и стабилизатором. Дроном может управлять один человек, но также предусмотрен режим работы для двух операторов. В таком случае один человек управляет полётом, а другой – камерой. Sony заявляет, что диапазон контроллера всё ещё проходит испытания.
Дрон Sony Airpeak S1 поступит в продажу по цене $9000. В комплект поставки включаются две пары пропеллеров, контроллер, две батареи и зарядное устройство. Напомним, камеру и подвес Gremsy T3 предстоит докупать отдельно. Sony планирует приступить к поставкам этой модели осенью. Дополнительно сообщается, что компания предложит план обслуживания для покрытия ущерба, который может возникнуть в результате сбоев. Sony неоднократно отмечала, что Airpeak S1 разработан и произведён в Японии.
Источник: The Verge