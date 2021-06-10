Sony официально представила дрон Airpeak S1 по цене $9000 (без камеры)





Компания Sony официально представила дрон Airpeak S1, впервые показанный на выставке CES 2021. Данный аппарат нацелен на рынок профессионального видео.

Дрон Sony Airpeak S1 создан для работы с беззеркальными камерами Sony, включая A7S Mark III, FX3 и Alpha 1. Камера крепится к специальной версии подвеса Gremsy T3, разработанной исключительно для совместного использования с дроном. При этом и камеру, и подвес предстоит докупать отдельно. Продолжительность автономного полёта дрона составляет 22 минуты, а при добавлении камеры этот показатель снижается до 12 минут. Также стоит отметить, что камере нужны собственные батареи, она ​​не получает питание от дрона.

Одним из главных достоинств дрона Sony Airpeak S1 является его стабильность и устойчивость к ветру. По словам производителя, устройство может оставаться стабильным при ветре до 20 м/с (вдвое больше, чем DJI указывает для Inspire 2). Новинка оснащена пятью наборами стерео камер и инфракрасным дальномером. Эти компоненты призваны помочь избегать столкновений с препятствиями.

Дрон также отличается высокой скоростью и динамикой. Он способен разгоняться от 0 до 50 миль в час (около 80 км/ч) всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость полёта составляет 55,9 мили в час (около 90 км/ч). Но в данном случае речь идёт о полёте без каких-либо приспособлений. Sony не указала таких же данных при полёте с камерой на борту.

Дроном Airpeak S1 можно управлять только с помощью прилагаемого контроллера, но у Sony также есть приложение под названием Airpeak Flight, которое помогает упростить задачу. На данный момент приложение предназначено только для iOS/iPadOS, оно позволяет управлять камерой и стабилизатором. Дроном может управлять один человек, но также предусмотрен режим работы для двух операторов. В таком случае один человек управляет полётом, а другой – камерой. Sony заявляет, что диапазон контроллера всё ещё проходит испытания.

Дрон Sony Airpeak S1 поступит в продажу по цене $9000. В комплект поставки включаются две пары пропеллеров, контроллер, две батареи и зарядное устройство. Напомним, камеру и подвес Gremsy T3 предстоит докупать отдельно. Sony планирует приступить к поставкам этой модели осенью. Дополнительно сообщается, что компания предложит план обслуживания для покрытия ущерба, который может возникнуть в результате сбоев. Sony неоднократно отмечала, что Airpeak S1 разработан и произведён в Японии.

Источник: The Verge