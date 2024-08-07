Sony продала 61 млн консолей PlayStation 5, но продажи оборудования упали на 32%

Sony достигла значительного успеха, продав более 61 миллиона консолей PlayStation 5, но компания столкнулась со снижением продаж оборудования на 32% по сравнению с прошлым годом.

В своем последнем финансовом отчете Sony раскрыла детали продаж консолей PlayStation 5. За последний квартал компания реализовала 2,4 миллиона устройств. Это существенно меньше, чем 3,3 миллиона за аналогичный период 2023 года и 4,5 миллиона за предыдущий квартал.

Несмотря на падение продаж оборудования, Sony зафиксировала рост общего дохода от игрового сегмента на 12% в годовом измерении. Это привело к увеличению прибыли на 33%.

Компания объясняет этот успех двумя ключевыми факторами. Во-первых, доход от программного обеспечения вырос на 18%. Во-вторых, выручка от сетевых сервисов, преимущественно PlayStation Plus, увеличилась на 25%.

Sony не раскрывает точное количество подписчиков PlayStation Plus. Зато компания сообщает о ежемесячном количестве активных пользователей PlayStation Network. Сейчас этот показатель составляет 116 миллионов, что на 8 миллионов больше, чем в прошлом году. Однако это чуть меньше 118 миллионов пользователей в предыдущем квартале.

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Интересно, что количество проданных игр фактически уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Рост доходов и прибыли можно объяснять повышением цен на игры.

В отчетном квартале Sony выпустила эксклюзив для PS5 — игру Stellar Blade. По данным разработчика ShiftUp, до конца июня продали миллион копий этой игры.

Сравнивая с конкурентами, Nintendo за тот же период продала 2,1 миллиона консолей Switch. Хотя Sony продает больше единиц PS5, Switch отстает не слишком сильно, учитывая то, что это уже седьмой год выпуска консоли.

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Источник: Eurogamer