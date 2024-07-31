Игровой доход Microsoft вырос на 45% благодаря приобретению Activision

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Доходы Microsoft от игрового сегмента продолжают стремительно расти после покупки Activision Blizzard King Blizzard.

Microsoft обнародовала финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, который завершился 30 июня 2024 года. Компания сообщает о значительном росте игровых доходов на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий доход Microsoft за квартал составил $64,7 миллиарда.

Доходы от игрового контента и услуг Xbox выросли на 61%. Этот скачок преимущественно обусловлен приобретением Activision Blizzard King, которое Microsoft завершила в октябре 2023 года. Однако стоит отметить, что доход от продажи оборудования Xbox снизился на 42% по сравнению с прошлым годом.

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, во время телефонной конференции с инвесторами отметил, что игры Xbox имеют более 500 миллионов активных пользователей ежемесячно. Он также отметил успех сериал Fallout на Prime Video, указывая на него как на пример расширения аудитории игровой франшизы через другие медиа. По его словам, после выхода шоу количество часов, проведенных в играх серии Fallout на Xbox Game Pass, выросло в пять раз.

Приобретение Activision Blizzard King существенно изменило финансовую картину Microsoft. Ранее сторонние доходы от игр, таких как Call of Duty и Diablo 4, теперь стали внутренними, что привело к значительному росту показателей в годовом исчислении.

Интеграция Activision Blizzard King в экосистему Xbox продолжалась в течение 2024 года. Издатели приняли участие в ежегодной презентации Xbox Games Showcase и анонсировали, что Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна в день выпуска для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate 25 октября 2024 года. Microsoft также начала добавлять игры из каталога Activision Blizzard King в Xbox Game Pass, в частности Diablo 4 и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

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В будущем Microsoft планирует выпустить ряд ожидаемых игр, таких как Avowed и Indiana Jones and the Great Circle от Xbox Game Studios и Bethesda Softworks. Хотя точные даты релиза еще не объявлены, эти проекты запланированы на 2024 год.

Источник: Windowscentral, IGN

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