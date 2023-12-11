Sony, вероятно, хочет отказаться от бренда Xperia в 2025 году – с выпуском первого смартфона с камерой под дисплеем

Линейка мобильных устройств Xperia существует на рынке много лет. Первым представителем серии стало устройство Sony Ericsson Xperia X1 с Windows Mobile и выдвижной QWERTY клавиатурой. После этого выходили другие интересные модели, включая Xperia PLAY с выдвижным геймпадом (2011) и первый смартфон с 4К дисплеем Sony Xperia Z5 Premium (2015).

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Однако, несмотря на интересные решения и привлекающий многих дизайн, Sony занимает скромное 14-е место на рынке смартфонов с долей 0,35%. Компания смогла опередить Asus, но уступает HMD Global, которая выпускает мобильные устройства под брендом Nokia. Несмотря ни на что, и в 2018 году, и в 2023 году генеральный директор Sony Каз Хираи заявлял, что компания продолжит производить смартфоны, несмотря на неспособность получать прибыль при высоких ценах.

Похоже, такая ситуация не совсем устраивает Sony, и компания намерена применить подход «выжженной земли» к своему бизнесу смартфонов, отказавшись от всего старого, включая бренд Xperia и узнаваемый дизайн. Такие слухи циркулируют на Weibo. Инсайдеры говорят, что Sony намерена перейти на новый язык дизайна. Ожидается, что фронтальная камера переместится под дисплей в 2025 году. Это, безусловно, изменит внешний вид смартфонов компании и может привести к некоторому оживлению этого бизнеса.

Выпуск своего первого смартфона с фронтальной камерой под дисплеем мог бы стать идеальным моментом для Sony, чтобы отказаться от дизайна, бренда и истории Xperia и начать все с чистого листа.

Источник: phonearena