Sony временно снижает цены на комплекты PlayStation VR. Сэкономить можно $100

Компания Sony в очередной раз решила сделать свою гарнитуру виртуальной реальности PS VR доступнее для покупателей, предложив несколько комплектов по сниженной цене. Сразу говорим, что это временная скидка, предложение будет действовать на протяжении двух недель – с 18 февраля по 3 марта.

Всего предложено три комплекта PS VR, во всех случаях скидка по сравнению с обычной рекомендованной ценой составляет $100. Наиболее привлекательным по цене является комплект с оригинальной (судя по изображениям на сайте) PlayStation VR, игрой Gran Turismo Sport и камерой PlayStation Camera, который обойдется вам при покупке в США в $200.

Два других комплекта стоят ощутимо дороже и здесь Sony кладет уже актуальную модель гарнитуры, которая от оригинальной отличается кабелем и поддержкой технологии HDR. Набор Doom с игрой Doom VFR обойдется в $300, а за $350 можно приобрести набор Skyrim, который кроме игры The Elder Scrolls V: Skyrim VR, самой гарнитуры и камеры, включает еще парочку игровых контроллеров PlayStation Move Motion.

Отметим, что подобную щедрость Sony проявляет уже не впервые, буквально в конце прошлого года компания предлагала набор Gran Turismo за те же $200.

Источник: PlayStation