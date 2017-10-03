Sony обновила гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR

Год спустя после выпуска гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR компания Sony представила обновлённую модификацию. В основном, новинка получила доработанный дизайн, доработки в плане технических характеристик или функциональных возможностей – минимальны.

Начнём с косметических изменений в дизайне. Новая версия гарнитуры виртуальной реальности Sony PlayStation VR получила более тонкий кабель для подключения к игровой консорли. Ещё одним изменением стало перемещение разъёма для подключения наушников на заднюю панель. Что касается новшеств в плане функциональных возможностей, то благодаря использованию улучшенного блока Processor Unit с поддержкой HDR устранена необходимость отключения гарнитуры от консоли для просмотра соответствующего контента на телевизоре.

Новая версия гарнитуры виртуальной реальности Sony PlayStation VR (CUH — ZVR2) поступит в продажу в Японии с 14 октября по цене около $400. Немного позже новинку можно будет купить и на других рынках.

Источник: The Verge