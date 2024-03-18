Марк Гурман: Apple ведет переговоры с Google по интеграции ИИ-модели Gemini в iPhone

Также Apple недавно обсуждала перспективы сотрудничества с разработчиком ChatGPT OpenAI.

Марк Гурман из Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в Apple, пишет, что компания ведет переговоры с Google по поводу интеграции механизма искусственного интеллекта Gemini в iPhone. Также Apple рассматривала возможности использования большой языковой модели GPT, и провела обсуждение с OpenAI.

Apple и Google на протяжении многих лет связаны поисковым партнерством — Alphabet платила миллиарды производителю iPhone каждый год, чтобы ее поисковик стоял по умолчанию в браузере Safari.

Сделка приблизит Gemini к миллиардам потенциальных пользователей, однако также свидетельствует о том, что Apple не слишком далеко продвинулась в разработке собственной альтернативы (и интересно как на соглашение отреагируют антимонопольные регуляторы — текущее сотрудничество Google с Apple по поиску уже является предметом иска Министерства юстиции США и критикуется в ЕС).

Ряд новых возможностей на основе собственных моделей искусственного интеллекта Apple планирует выпустить в iOS 18 — однако они будут сосредоточены на функциях, работающих на устройствах, а не через облако. Речь в частности идет об обновленной Siri и интеграции ИИ в «Сообщения», Apple Music, программы Keynote и Pages и другие.

Еще в начале 2023 года появились сообщения о том, что Apple тестирует собственную большую языковую модель под кодовым названием Ajax. Некоторые сотрудники также тестировали базовый чат-бот под названием Apple GPT. Но, по мнению источников Гурмана, эти технологии все еще хуже инструментов Google и других конкурентов, поэтому партнерство выглядит лучшим вариантом.

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Недавно Gemini попала в скандал, когда неточно генерировала запросы относительно рас людей. Руководитель Google Сундар Пичаи назвал так действия «неприемлемыми» и приказал приостановить генерацию изображений.

Стоит упомянуть, что гендиректор Apple Тим Кук обещал в 2024-м сделать «большое объявление по ИИ». В прошлом году он заявлял, что и сам использует ChatGPT, но отметил, что в нем есть «несколько проблем, которые нужно разобрать». Кук пообещал, что новые функции искусственного интеллекта появятся на платформах Apple на «очень продуманной основе».

Гурман отмечает, что использование функций ИИ от другой компании также потенциально уменьшает уровень ответственности для Apple.

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