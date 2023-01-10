СМИ: Microsoft инвестирует $10 млрд в OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT, генерирующего пугающе человеческие тексты

Microsoft вела переговоры об инвестировании 10 миллиардов долларов в OpenAI — лабораторию искусственного интеллекта, запущенную несколько лет назад при финансовой поддержке Илона Маска и других предпринимателей. Один из продуктов стартапа — популярный ныне чат-бот ChatGPT, способный создавать тексты, которые тяжело отличить от написанных людьми.

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Финансирование, к которому присоединятся другие венчурные компании, оценит OpenAI в 29 миллиардов долларов. Было ли соглашение завершено сейчас неизвестно, однако документы, отправленные потенциальным инвесторам, указывают на его целевое закрытие до конца 2022 года.

Инвестиция Microsoft станет частью сложного соглашения, согласно которому компания получит 75% прибыли OpenAI, пока не возместит свои инвестиции. После достижения этой цели Microsoft получит 49% акций ИИ-стартапа, другие инвесторы получат еще 49%, а некоммерческая материнская организация OpenAI получит 2%. Существует также ограничение прибыли, которое отличается для каждой группы инвесторов. Условия и сумма инвестиций могут измениться и соглашение также могут расторгнуть.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщал, что ChatGPT разрешил сотрудникам и первым инвесторам продавать свои акции, учитывая оценку компании в 29 миллиардов долларов. В октябре The Information писал, что Microsoft, инвестировавшая 1 миллиард долларов в OpenAI в 2019 году, ведет переговоры об увеличении своей доли.

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Microsoft в дальнейшем сможет сотрудничать с ИИ-стартапом в разработке технологии в Microsoft Cloud, что мгновенно выведет компанию в лидеры в том, что может стать важнейшей потребительской технологией в течение следующего десятилетия. Это огромный переворот для Microsoft, особенно учитывая, что ее конкурент Google помог разработать некоторые технологии, которые использует OpenAI. Корпорация также вела переговоры о включении некоторых из этих функций в свои другие программы, такие как Word, Outlook и PowerPoint.

С марта 2023 года Microsoft также планирует запустить версию поисковой системы Bing, которая будет использовать ChatGPT. ИИ-технология могла бы предоставлять «более человеческие» ответы на вопросы, а не просто ссылки на информацию.

Microsoft и OpenAI отказались от комментариев, поэтому журналисты попросили ChatGPT создать комментарий от имени аналитика с Уолл-стрит, и вот к какому выводу пришел чат-бот:

“В последующие недели и месяцы партнерство между Microsoft и OpenAI принесло невероятные результаты. Их совместные исследования привели к прорыву в обработке естественного языка и машинном обучении, а также к разработке новых технологий, которые быстро приняли компании по всему миру”.

Ранее ChatGPT запретили в школах Нью-Йорка. Преподаватели не могут различить тексты чат-бота и сочинения, написанные студентами.

Источник: Semafor