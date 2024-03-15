Корпорация Microsoft расширила свою подписку на Copilot Pro и предоставила возможность всем пользователям затестить LLM GPT-4 Turbo от OpenAI.

Copilot Pro стал доступен в общей сложности в 222 странах. Пользователи смогут воспользоваться новыми возможностями в бесплатной одномесячной пробной версии. Далее — подписка за $20.

Copilot Pro включает в себя:

приоритетный доступ к новейшим моделям OpenAI;

возможность создавать собственный Copilot GPT

Copilot Pro в веб-приложениях Office, подписка на Microsoft 365 не требуется.

Также можно использовать Copilot GPT Builder, однако только на персональных компьютерах. Но потом любые чатботы можно использовать как на ПК, так и на мобильных девайсах.

Подписчики Copilot Pro, которые любят более старую версию LLM GPT-4 в Copilot, могут переключиться на нее, выбрав соответствующую опцию в меню.

Интеграция Copilot Pro также вскоре будет доступна и в мобильных приложениях.

English For IT: Communication. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

«В ближайшие месяцы мы распространим это преимущество на наши бесплатные мобильные приложения, включая Microsoft 365 и Outlook для iOS и Android», — заявивший генеральный менеджер по маркетингу поиска и искусственного интеллекта Microsoft Дивья Кумар в блоге Microsoft.

Для того, чтобы затестить Copilot Pro, нужно установить Copilot на iOS или Android и получить бесплатную пробную версию. Таким образом Microsoft пытается побудить пользователей больше использовать мобильное приложение Copilot.

Microsoft также расширяет доступность своего Copilot для Microsoft 365 для большего количества компаний. Клиенты, которые имеют Microsoft 365 F3 и F1, Office 365 E1, Business Basic и т.д., будут иметь право приобрести Copilot и для Microsoft 365.

Напомним, Microsoft запустила подписку на Copilot Pro в середине января.

OpenAI впервые анонсировала GPT-4 Turbo в ноябре 2023 года. Она предлагает доступ к большему контекстному окну размером 128 тыс. символов, что доводит объем текстовых подсказок до 300 страниц.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!