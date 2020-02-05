Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер покидает компанию





Материнская компания Take-Two Interactive объявила, что сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер покинет компанию 11 марта. Следует отметить, у Хаузера уже был «длительный перерыв» в работе, который начался весной 2019 года. Его брат Сэм Хаузер по-прежнему работает в Rockstar Games в качестве президента.

Дэн Хаузер помогал руководить одним из самых успешных разработчиков игр. Компания получила признание игроков и критиков благодаря таким проектам как Grand Theft Auto и Red Dead. Это признание вылилось в большие продажи игр, некоторые из которых расходились хорошими тиражами на протяжении нескольких лет. В отличие от некоторых сооснователей больших студий, он всё же имел непосредственное отношение к разработке игр, а значит и к их успеху. Дэн Хаузер был старшим сценаристом большинства игр франшизы Grand Theft Auto, включая Grand Theft Auto V. Также он был исполнительным продюсером и автором Red Dead Redemption 2.

Приверженность Хаузера компании была даже маниакальной и иногда вызывала вопросы и опасения. Как-то он хвастался 100-часовыми рабочими неделями, связанными с созданием Red Dead Redemption 2. Позже он пояснил, что речь шла только о группе старших авторов, а не о всей команде разработки. Тем не менее, его первоначальное заявление заставило многих беспокоиться о том, что в Rockstar Games процветает нездоровая рабочая обстановка.

Уход Дэна Хаузера вероятно отразится на процессе разработки игр компании. Тем не менее, сейчас штат Rockstar Games существенно больше, чем в 1998 году, и уход даже ключевого сотрудника вряд ли окажет радикальное влияние.

Источник: Engadget