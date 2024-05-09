Moto G Stylus 5G 2024 года получил беспроводную зарядку, больший экран и старый процессор при цене $399

Motorola выпустила новый смартфон среднего уровня Moto G Stylus 5G. Новинка получила обновленный дизайн и несколько улучшений по сравнению с предшественником.

В частности улучшился экран. Moto G Stylus 5G 2024 года оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Также нынешняя модель получила поддержку беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Вместе с тем батарею емкостью 5000 мАч можно заряжать с помощью быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт.

По неизвестным причинам в Motorola решили продолжить использование процессора Snapdragon 6 Gen 1 — как и в прошлогодней модели. А вот объем оперативной памяти увеличили с 6 ГБ до 8 ГБ. Емкость хранилища составляет 128 ГБ. Устройство сохранило такие функции, как разъем для наушников и слот для карт памяти microSD.

Стилус также имеет несколько улучшений. Motorola использует «большую площадь контакта» и некоторые обновления программного обеспечения для улучшения пользовательского интерфейса и уменьшения задержки при использовании стилуса.

Основная камера по-прежнему имеет 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, а вот 13-мегапиксельная ультраширокоугольная и 32-мегапиксельная камеры для автопортретов обновлены. Селфи-камера использует объединение пикселей для лучшей чувствительности в условиях слабого освещения. Задняя панель имеет мягкую на ощупь пластиковую «веганскую кожу». Телефон будет продаваться в двух вариантах цвета: карамельный латте и оранжево-красный.

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Moto G 5G Stylus 2024 года поступит в продажу 30 мая по цене $399.

Источник: The Verge