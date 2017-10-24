Состоялся очередной хардфорк биткоина, новая криптовалюта получила название Bitcoin Gold

Совсем недавно – в начале августа – самая популярная криптовалюта биткоин разделилась на классический Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCC).Но некоторым лицам этого показалось недостаточно, потому возник проект по новому хардфорку биткоина – Bitcoin Gold. Очередное отделение криптовалютного отростка от цепи биткоина должно было состояться 25 октября. Однако недавно разработчики сообщили, что сеть биткоина достигла нужного блока ранее запланированной даты.

Ранее команда Bitcoin Gold публиковала дорожную карту нового хардфорка – документ, описывающий этапы его развития. По данным этого документа, сама сеть будет запущена чуть позже – предположительно в начале ноября этого года. Так что майнить новую криптовалюту Bitcoin Gold можно будет с начала следующего месяца.

Проект Bitcoin Gold запустился относительно недавно, руководит им Джек Ляо – генеральный директор гонконгской майнинговой компании LightningASIC. У Bitcoin Gold есть собственный слоган — «Make Bitcoin decentalized again» («Сделаем биткоин снова децентрализованным»). Как заявляют разработчики, форк Bitcoin Gold работает на алгоритме Equihash (как и другая популярная криптовалюта Zcash) и оптимизирован под майнинг с помощью графических процессоров. Джек Ляо утверждает, что это позволит снизить влияние крупных майнинговых компаний на сам процесс добычи криптовалюты, и, тем самым, подстегнет других участников к майнингу. Это и называется децентрализацией, если верить Ляо.

Авторы сравнили Bitcoin Gold с другими форками биткоина.

Разработчики проекта говорят о Bitcoin Gold как о «резервной копии» Bitcoin.

«Bitcoin Gold станет своего рода страховкой на случай, если оригинальная сеть SHA256 будет искажена или уничтожена. Такой же план по созданию «резервной копии» использовался при создании Litecoin, но Bitcoin Gold в этом плане лучше — у нее такой же алгоритм распределения монет, как у Bitcoin», — рассказал разработчик под ником H4x3.

Джек Ляо утверждает, что такие майнинговые гиганты, как Bitmain, представляют угрозу для биткоина и обладают слишком большим влиянием на сеть — именно поэтому сообщество должно заинтересоваться новой криптовалютой Bitcoin Gold. Однако некоторые противники проекта заявили, что главная его цель – децентрализация майнинга – непростая задача. Ляо же говорит, что доступность видеопроцессоров позволит изменить распределение хеш-мощностей майнеров.

Источник: AIN 1, 2