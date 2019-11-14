Состоялся официальный релиз Brave – первого приватного браузера с открытым исходным кодом





Разработчики обещают сделать приоритетным безопасность пользователей благодаря блокировке сторонней рекламы, трекеров и видео с автовоспроизведением. Всё это было доступно в бета-версии браузера, месячная аудитория которого превысила 8 млн человек. Теперь эти и другие возможности есть в стабильной версии Brave для операционных систем Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

Brave – не единственный браузер, который предлагает функцию блокировки рекламы и трекеров. Firefox начал по умолчанию блокировать некоторые трекеры в начале этого года. Safari тоже умеет их блокировать, но при этом делает исключение для сайтов, которые вы регулярно посещаете, ограничивая их 24-часовым окном доступа к файлам cookie. Microsoft всё ещё тестирует эту функцию в своём браузере, она должна появиться в финальной версии Edge на Chromium. Что касается Chrome, то добавление соответствующих инструментов пока только в планах разработчиков.

Со встроенным блокировщиком рекламы дела обстоят немного сложнее. В большинстве случаев пользователи прибегают к помощи расширений. Chrome начал автоматически блокировать рекламу, которая не соответствует стандартам, принятым организацией Coalition for Better Ads. Встроенный блокировщик рекламы есть и в мобильной версии Edge, но он не включен по умолчанию.

Brave, в отличие от других браузеров, предлагает компромисс: рекламодатель платит за просмотры рекламы, но не имеет доступа к пользовательским данным. При этом сама реклама отображается в виде Push-уведомлений, а не баннеров на веб-страницах. Это позволяет пользователям зарабатывать на рекламе. За просмотры они получают токены, которые можно обменять на подарочные сертификаты или обналичить через партнёрский сервис Uphold.

Параметры конфиденциальности Brave имеют два режима: «Приватная вкладка» и «Приватная вкладка с Tor». Первый аналогичен режиму инкогнито в любом другом браузере, а второй защищает пользователей от слежки со стороны интернет-провайдера и самих сайтов с помощью шифрования данных. Brave может стать альтернативой Chrome, поскольку построен на Chromium и тоже поддерживает расширения и темы для Chrome.

Источник: The Verge