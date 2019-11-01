Google разрабатывает встроенный блокировщик «тяжёлой» рекламы в браузере, который уже появился в Chrome Canary





Разработчики Chromium приступили к работе над новым блокировщиком рекламы для браузера Chrome (и, возможно, Edge на базе Chromium). Это может показаться странным, если учесть, что вся бизнес-модель Google построена на продаже рекламы, однако на самом деле это ещё одна попытка поискового гиганта не дать людям заблокировать рекламу самостоятельно.

В последнее время в интернете наблюдается настоящий рекламопокалипсис. Реклама стала неотъемлемым атрибутом любого сайта, компании вторгаются в личную жизнь пользователей, предлагая более релевантные объявления и находят новые способы сделать так, чтобы они привлекали как можно больше внимания. Некоторые компании, такие как Mozilla и Brave, внедрили в свои браузеры блокировщики рекламы. В случае с Chrome пользователям доступны специальные расширения вроде uBlock Origin, Ghostery и AdBlock Plus.

Google, похоже, готова предложить пользователям Chrome компромисс. Браузер будет блокировать некоторые ресурсоёмкие рекламные объявления, но продолжит показывать те, которые компания посчитает вполне приемлемыми (и которые соответствуют стандартам Better Ads). Те, кто категорически не хочет видеть рекламу в своём браузере, скорее всего продолжат использовать расширения. Для всех остальных эта функция должна сделать просмотр веб-страниц более комфортным.

Новый блокировщик «тяжёлой» рекламы будет удалять только целевые объявления и заменять их соответствующими уведомлениями. В скрытых настройках Chrome для этих целей уже появились две опции: Heavy Ad Intervention и Disable heavy ad privacy mitigations. Первая отвечает за активацию функции, вторая позволяет отключить встроенные средства защиты конфиденциальности блокировщика для отладки. Они не дают вредоносной рекламе собирать пользовательские данные, поэтому переключатель лучше оставить по умолчанию.

Функция блокирования рекламы уже доступна в Chrome Canary. В стабильной версии браузера она, скорее всего, появится с релизом Chrome 80.

Источник: Tom’s Hardware