Half-Life: Alyx выйдет 23 марта





Горячо ожидаемая следующая игра серии Half-Life уже на пороге. Еще во время анонса Half-Life: Alyx в прошлом году мы узнали, что релиз запланирован на март 2020 года. Сейчас же Valve назвала конкретную дату — 23 марта 2020 года.

Напомним, Half-Life: Alyx предназначена только для очков виртуальной реальности (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality). Будучи первой Half-Life со времен Episode 2, вышедшей в 2007 году, она знаменует долгожданное возвращение разработчика к серии, позволяя надеяться, что на Alyx все не закончится. Тем более, что все предпосылки к выпуску новых частей есть — после анонса проекта продажи VR-шлема Valve Index выросли вдвое. Шансы на то, что Half-Life: Alyx ждет ошеломительный успех очень высоки.

Half-Life: Alyx расскажет о событиях между первой и второй частями Half-Life. В центре сюжета — Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем выстраивает сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи. К слову, все остальные игры серии останутся бесплатными в Steam вплоть до релиза Half-Life: Alyx/ Разработчики рекомендуют обязательно пройти Half-Life 2: Episode 2 — история Alyx в итоге подведет к событиям Episode 2.

Одновременно с объявлением даты разработчики опубликовали подборку свежих скриншотов, а также рассказали о специальных бонусах за покупку VR-шлема Valve Index до релиза Half-Life: Alyx. В частности, бонус пак будет включать раскраски для оружия, игровые миры Half-Life: Alyx в домашнем мире SteamVR и тематический контент из Half-Life: Alyx для CS:GO.

Источник: Valve