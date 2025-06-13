Сотни тысяч штрафа и тюрьма для ТЦК за силовую «бусификацию» — в Раду внесен законопроект

Народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская Солидарность») вместе с коллегами подготовил законопроект №13365 об уголовной ответственности для военных ТЦК и СП за насильственную «бусификацию». Сейчас текст проекта закона еще отсутствует на сайте ВРУ, но нардеп поделился основными его принципами.

Итак, законопроект №13365 предлагает наказывать работников ТЦК за применение физической силы против людей во время мобилизационных мероприятий. Также документ предусматривает наказание за другие жестокие или безответственные действия со стороны военных или должностных лиц ТЦК. По словам Алексея Гончаренко, документ предлагает следующее.

Не вызвали скорую помощь или вызвали с опозданием

Если человек находится в здании или на территории ТЦК, ему стало плохо, а отсутствие своевременной медицинской помощи повлекло серьезные проблемы со здоровьем или даже смерть, виновные лица будут иметь наказание от штрафа до тюремного заключения, в зависимости от последствий для пострадавшего лица.

Если из-за отсутствия своевременной медицинской помощи возникли негативные последствия для здоровья человека или человек потерял трудоспособность более чем на 25% процентов, предусматривается штраф в размере 100 тыс. прожиточных минимумов граждан (прожиточный минимум в 2025 году составляет 3028 грн), или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы от 2 до 4 лет. Если в результате этого человек умер, виновные лица получат лишение свободы до 3 лет.

Били или ломали имущество

Если военный или чиновник ТЦК применил силу к человеку или уничтожил или повредил чужое имущество при осуществлении мероприятий мобилизации, за это также должны быть последствия. Могут оштрафовать (от 100 тыс. до 250 тыс. прожиточных минимумов), приговорить к исправительным работам или ограничить свободу на 2 года. Также предусмотрена обязательная компенсация убытков, понижение в звании на 1 степень и запрет занимать определенные должности до 3 лет.

Угрожали или били

Если работник ТЦК угрожал человеку убийством или наносил телесные повреждения во время мероприятий мобилизации — за это предлагают ограничение свободы (от 1 до 3 лет) или отправку в дисциплинарный батальон. Если действия привели к серьезным последствиям (например, полной потере трудоспособности), тогда виновные обязуются полностью компенсировать лечение потерпевшего или им «светит» от 3 до 7 лет лишения свободы и понижением в звании на 1-3 степени с запретом занимать определенные должности до 3 лет, или лишение звания и запрет занимать определенные должности от 3 до 5 лет.

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Автор законопроекта говорит, что давно выступает за то, чтобы система мобилизации была человечной и работала без унижений, насилия и страха. Хотя это уже не первый законопроект, направленный против незаконной мобилизации. Напомним, в последнее время в СМИ и соцсетях часто распространяют информацию о злоупотреблениях со стороны работников ТЦК. В том числе возникают не единичные случаи незаконной мобилизации или других нарушений, которые потом отменяет суд.