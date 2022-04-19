Создатель первого iPhone с портом USB-C сделал Android-телефон с Lightning

Проект первого в мире iPhone c USB type-C изначально задумывался как вызов своим силам, но успех и продажа телефона за $86 тыс. вдохновили Кена Пиллонела на создание Android-смартфона c портом Lightning. Студент-робототехник из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) планировал выпустить такой гибрид на 1 апреля, но реальное создание телефона оказалось совсем нешуточным.

Как признается сам Пиллонел, его концепт более трудным в исполнении, чем iPhone с USB-C.

«Это была сложная модификация, которая требовала некоторого нестандартного мышления. Самой сложной частью было выяснить, как заставить все работать вместе» Кен Пиллонел

Портировать Lightning было решено на Samsung Galaxy A51. Оказалось, что кабели Lightning могут заряжать только устройства Apple. Потому инженеру пришлось искать способы обмануть кабель.

Спустя более чем две недели с момента анонса Пиллонел подробно показал, как он модифицировал телефон. Сложности возникли из-за ограниченного внутреннего пространства устройства, обходе проприетарного ПО Apple для проверки разъема Lightning, микропайке и 3D-печати пользовательского разъема.