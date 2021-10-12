Первый iPhone с USB-C стал реальностью — благодаря усилиям студента-робототехника [Видео]

Студент Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Кен Пиллонел решил не дожидаться, пока Apple выпустит iPhone с портом USB-C вместо проприетарного Lightning, и, взяв инициативу в свои руки, успешно модифицировал порт в своем iPhone X.

Студент, который сейчас получает степень магистра робототехники в EPFL, сделал все «по красоте» как с эстетической точки зрения, так и с технической — модифицированный iPhone X поддерживает передачу данных и зарядку по USB-C. В подтверждение Кен Пиллонел опубликовал на своем YouTube-канале Kenny Pi короткое видео с демонстрацией «первого в мире iPhone с USB-C». Собственно, вот оно:

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Apple Insider приводит некоторые детали — инженер работал над проектом «iPhone с USB-C» в свободное время на протяжении пяти месяцев и за это время перебрал множество кабелей USB-C и Lightning. Сперва студент собрал в мае небольшой демо-прототип в качестве proof of concept, который позволял заряжать аккумулятор iPhone через порт USB-C. Устройство вышло довольно громоздким и не помещалось внутрь корпуса iPhone, поэтому следующим этапом было удаление всех проводов и его миниатюризация. В итоге Пиллонел методом реверс-инжиниринга перепроектировал фирменный коннектор Apple C94 и собрал на его основе кастомную печатную плату. В ближайшее время студент обещает опубликовать полное видео с описанием всех технических деталей своего эксперимента.

Неясно, планирует ли Пиллонел выпустить детали своей гибкой печатной платы, чтобы другие могли попытаться повторить его достижение. Ранее он использовал свой талант для модификации автомобильного крепления для Samsung Galaxy Fold — он сумел «подружить» смартфон с беспроводной зарядкой Xiaomi Mi Wireless Car Charge через специальный переходник, распечатанный на 3D-принтере.

Еврокомиссия представила законопроект о введении единого зарядного устройства с разъемом USB-C и исключения зарядных блоков из комплекта поставки мобильных устройств. Но документ предусматривает переходной период в два года. К тому же, в последнее время все чаще звучат предположения, что если Apple и откажется от Lightning, то скорее в пользу собственной технологии беспроводной зарядки MagSafe, а не USB-C.