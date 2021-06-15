Создатели Pokémon Go делают игру о трансформерах: тоже с элементами дополненной реальности
Компания Niantic, создавшая в своё время хит Pokémon Go, решила переключиться с милых маленьких зверушек на огромных роботов. Компания анонсировала свой новый игровой проект, который посвящён трансформерам.
Игра Transformers: Heavy Metal также сочетает дополненную реальность и привязку в к локациям. В процессе создания игры Niantic сотрудничает со студией Very Very Spaceship из Сиэтла, которая будет руководить разработкой.
В Transformers: Heavy Metal игроки присоединятся к сети Guardian Network, группе людей, объединившихся с автоботами в войне против десептиконов. В качестве Стража игроки будут открывать скрытые регионы по всей Земле, чтобы находить ресурсы и сражаться с десептиконами в пошаговых битвах в одиночку или с друзьями.
Разработка игры Transformers: Heavy Metal уже приближается к завершению. Niantic намерена сделать предварительный запуск в некоторых странах «в скором времени», а глобальный запуск ожидается до конца этого года.
Источник: The Verge