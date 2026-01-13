Новости Игры 13.01.2026 comment views icon

В Steam стартовал Фестиваль детективов — Disco Elysium, Sherlock Holmes и другие со скидками до 90%

У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%

В Steam стартовал Фестиваль детективов — первая тематическая распродажа 2026 года для фанатов «откопать» истину .

В этом году Valve проведет несколько акций в течение месяца, заполняя ими время между крупными сезонными распродажами. На Фестивале детективов по более низким ценам продают известные Disco Elysium, Heavy Rain, Detroit: Become Human и кучу глав Sherlock Holmes. Ивент продлится до 19 января и предлагает скидки до 90%.

Мы традиционно подготовили небольшой перечень с интересными играми: дороже и дешевле на распродажи детективных игр в Steam.

Игры от более дорогих к более дешевым на распродаже Steam

Напомним, следующей акцией этого месяца станет Фестиваль настольных игр. За первые пять месяцев 2026-го Valve планирует провести 13 ивентов.

