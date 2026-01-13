В Steam стартовал Фестиваль детективов — Disco Elysium, Sherlock Holmes и другие со скидками до 90%

В Steam стартовал Фестиваль детективов — первая тематическая распродажа 2026 года для фанатов «откопать» истину .
В этом году Valve проведет несколько акций в течение месяца, заполняя ими время между крупными сезонными распродажами. На Фестивале детективов по более низким ценам продают известные Disco Elysium, Heavy Rain, Detroit: Become Human и кучу глав Sherlock Holmes. Ивент продлится до 19 января и предлагает скидки до 90%.
Мы традиционно подготовили небольшой перечень с интересными играми: дороже и дешевле на распродажи детективных игр в Steam.
Игры от более дорогих к более дешевым на распродаже Steam
- Ace Attorney Investigations Collection — ₴699 (-50%)
- Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy — ₴679 (-60%)
- Pathologic 3 — ₴560 (-20%)
- Magical Girl Witch Trials — ₴480 (-20%)
- Blue Prince — ₴395 (-34%)
- The Roottrees are Dead — ₴332 (-20%)
- The Drifter — ₴332 (-20%)
- The Rise of the Golden Idol — ₴332 (-20%)
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy — ₴329 (-67%)
- Ghost Trick: Phantom Detective — ₴329 (-67%)
- The Séance of Blake Manor — ₴311 (-25%)
- Confidential Killings — A Detective Game — ₴292 (-10%)
- Shadows of Doubt — ₴257 (-50%)
- The Sinking City Remastered — ₴257 (-50%)
- Return of the Obra Dinn — ₴249 (-40%)
- L.A. Noire — ₴149 (-70%)
- Detroit: Become Human — ₴148 (-80%)
- Strange Horticulture — ₴136 (-60%)
- Sherlock Holmes The Awakened — ₴136 (-85%)
- Nobody Wants to Die — ₴133 (-80%)
- The Case of the Golden Idol — ₴129 (-50%)
- Disco Elysium — The Final Cut — ₴119 (-75%)
- Call of Cthulhu — ₴59 (-85%)
- Tales of the Neon Sea — ₴46 (-87%)
- Heavy Rain — ₴41 (-90%)
Напомним, следующей акцией этого месяца станет Фестиваль настольных игр. За первые пять месяцев 2026-го Valve планирует провести 13 ивентов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: