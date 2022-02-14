SpaceX получила заказ еще на три туристические миссии — в том числе на Starship. Их оплатил миллиардер Джаред Айзекман (организатор Inspiration4)

На недавней презентации Starship глава SpaceX Илон Маск намекнул на анонсы новых пилотируемых миссий Starship. И вот сегодня американский миллиардер Джаред Айзекман анонсировал серию пилотируемых полетов Polaris: две из них пройдут на кораблях Crew Dragon и еще одна — на Starship.

2021-й год запомнился нам, в числе прочего, оживлением интереса к космическому туризму — богатейшие люди планеты устроили настоящую гонку. Больше всех преуспела SpaceX Илона Маска — она адаптировала Crew Dragon и для космического туризма и в сентябре 2021 года успешно провела миссию Inspiration4, в рамках которой впервые отправила на орбиту Crew Dragon c полностью гражданским экипажем из четырех людей. Эту миссию, организованную ради благотворительности (в поддержку детской исследовательской больницы St. Jude Children’s Research Hospital) полностью оплатил Джаред Айзекман — американский миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments. Подробнее об Inspiration — в отдельной заметке на сайте.

Polaris

14 февраля Джаред Айзекман в партнерстве со SpaceX анонсировал программу пилотируемых полетов под названием Polaris и раскрыл первые подробности. Всего планируется три туристические миссии в дальний космос — две на кораблях Crew Dragon и одну на Starship, который сейчас готовится к первому орбитальному полету. Сумма сделки не раскрывается, но первая миссия должна состояться уже в четвертом квартале 2022 года. Миллиардер обещает рассказать больше подробностей о программе, которая явно нацелена на поддержку космического туризма, в ближайшие месяцы.

Polaris Dawn

Это первая пилотируемая миссия по программе Polaris — опять на корабле Crew Dragon.

Главное отличие Polaris Dawn — выход в открытый космос. Экипаж будет состоять уже из четырех человек.

Командиром экипажа снова станет Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним к верней границе низкой околоземной орбиты отправятся Скотт Потит (подполковник ВВС США в отставке), а также два инженера SpaceX — Сара Гиллис (первый специалист миссии) и Анна Менон (второй специалист миссии и медик).

Корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn выведет ракета Falcon 9, которая будет запущена со стартовой площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Продолжительность миссии составит до пяти суток, а для выхода в открытый космос SpaceX разработает новый скафандр. Как известно, конструкция Crew Dragon не предусматривает специального шлюза — то есть, перед выходом в космос всем придется надеть скафандры, чтобы можно было сбросить давление в капсуле и выйти в космос через носовой отсек. Пока неясно, смогут ли все участники побывать за пределами корабля. Детали этой части программы все еще обсуждаются.

Также в рамках миссии Polaris Dawn участники проведут тестирование технологию лазерной связи спутников Starlink, проведут исследование, связанное с распространением декомпрессионной болезни и соберут полезные данные о влиянии радиации и микрогравитации на организм человека.

Еще один пилотируемый полет на корабле Starship

Второй пилотируемый полет по программе Polaris тоже пройдет на корабле Crew Dragon (детали пока неизвестны), а вот третий — уже с использованием разрабатывающегося сейчас Starship. Увы, пока нет ни деталей программы, ни даже примерных сроков. Но это уже не первый анонс пилотируемой миссии на Starship — планируется в 2023 году SpaceX отправит к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером. Пока SpaceX продолжает готовиться к первому орбитальному запуску Starship, который ожидается в этом году.

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Компания Илона Маска не собирается ограничивать применение многоразового космического корабля Crew Dragon только услугами «такси» для NASA и имеет большие планы, связанные с развитием космического туризма. Ранее SpaceX также заключила несколько контрактов с Axiom Space — в общей сложности на пять туристических миссий Crew Dragon на МКС в ближайшие годы.