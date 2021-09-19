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Участники первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 успешно вернулись на Землю после трехдневного пребывания на орбите

Участники первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 успешно вернулись на Землю после трехдневного пребывания на орбите

Участники первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 успешно вернулись на Землю после трехдневного пребывания на орбите


В ночь на 19 сентября космический корабль Crew Dragon (С207.2 Resilience) первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 из четырех непрофессиональных астронавтов вернулся на Землю после трехдневного турне с наматыванием кругов на орбите с апогеем 590 км; операция заняла около двух часов.

В 02:06 ночи по киевскому времени корабль приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида), ознаменовав успешное завершение исторического полета. Трансляция финальной части миссии с возвращением корабля проходила на YouTube-канале SpaceX.

Капсула Crew Dragon с астронавтами успешно спустилась на парашютах и приводнилась в мексиканском заливе. Спустя примерно четыре минуты после приводнения на место прибыла команда SpaceX на спасательном судне, которая открыла капсулу и выпустила экипаж.

Первым капсулу покинула 29-летняя сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено (она стала самой молодой среди граждан США, побывавших в космосе, и первым космонавтом с протезом), за ней — профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор (первая темнокожая женщина-пилот космического корабля), затем инженер и бывший механик ВВС США Кристофер Семброски, а последним вышел командир экипажа — Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов и оплативший все четыре места на корабле (сумма не раскрывается).

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Айзекман — американский миллиардер и филантроп, основатель и глава компании по обработке платежей Shift4 Payments — организовал миссию ради благотворительности — в поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital), где вылечили от рака Хейли Арсено. Он лично сделал благотворительный взнос в сумме 100 миллионов долларов и установил главной целью миссии — собрать для детской больницы еще минимум 200 миллионов. К слову, в итоге было собрано $210 млн, причем $50 млн перечислил глава SpaceX Илон Маск. Во время полета экипаж в одной из сессий поговорил с несколькими пациентами этой больницы, показал виды из купола космического корабля и ответил на вопросы детей.

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Большие планы по покорению рынка космического туризма есть также у компаний Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона — в июле 2021 года обе компании провели первые коммерческие запуски. В космосе с разницей в девять дней побывали миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос на собственых кораблях.

Обновлено: Ричард Брэнсон слетал в космос на собственном космоплане [Как это было]

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Inspiration4 — первая ласточка. К настоящему моменту SpaceX уже заключила несколько контрактов с Axiom Space в общей сложности на пять туристических миссий Crew Dragon на МКС до 2023 года. В будущем SpaceX планирует использовать этот же корабль, который уже дважды летал в космос, еще как минимум один раз — к МКС на нем отправятся члены первой полностью частной миссии Ax-1, запланированной на январь 2022 года. В компании также отметили, что сейчас занимаются планированием таких миссий на три года вперед.

«Этот экипаж был обучен, так же как и любой другой, летавший на корабле Dragon. По завершении полёта в корабле оставалось 50% топлива и запасы еды еще на два дня, что обеспечивает большой запас по времени миссии. Ведутся переговоры о подобных миссиях на три года вперед».

SpaceX

 

В дальнейшем SpaceX планирует взяться за туристические полеты к Луне — с помощью Starship, который сейчас проходит испытания, планируется в 2023 году отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером.

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  • Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль в истории, а кроме того, первый американский пилотируемый корабль после Space Shuttle. Он создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Корабль способен принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
  • Crew Dragon рассчитан на вывод в космос с помощью ракеты Falcon 9. Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco и 8 SuperDraco. Последние в первую очередь предназначены для аварийного спасения экипажа, и изначально компания Илона Маска планировала использовать их для посадки без парашютов, но NASA отказалась от этого способа.
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