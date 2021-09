В ночь на 19 сентября космический корабль Crew Dragon (С207.2 Resilience) первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 из четырех непрофессиональных астронавтов вернулся на Землю после трехдневного турне с наматыванием кругов на орбите с апогеем 590 км; операция заняла около двух часов.

В 02:06 ночи по киевскому времени корабль приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида), ознаменовав успешное завершение исторического полета. Трансляция финальной части миссии с возвращением корабля проходила на YouTube-канале SpaceX.

Капсула Crew Dragon с астронавтами успешно спустилась на парашютах и приводнилась в мексиканском заливе. Спустя примерно четыре минуты после приводнения на место прибыла команда SpaceX на спасательном судне, которая открыла капсулу и выпустила экипаж.

Первым капсулу покинула 29-летняя сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено (она стала самой молодой среди граждан США, побывавших в космосе, и первым космонавтом с протезом), за ней — профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор (первая темнокожая женщина-пилот космического корабля), затем инженер и бывший механик ВВС США Кристофер Семброски, а последним вышел командир экипажа — Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов и оплативший все четыре места на корабле (сумма не раскрывается).

Айзекман — американский миллиардер и филантроп, основатель и глава компании по обработке платежей Shift4 Payments — организовал миссию ради благотворительности — в поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital), где вылечили от рака Хейли Арсено. Он лично сделал благотворительный взнос в сумме 100 миллионов долларов и установил главной целью миссии — собрать для детской больницы еще минимум 200 миллионов. К слову, в итоге было собрано $210 млн, причем $50 млн перечислил глава SpaceX Илон Маск. Во время полета экипаж в одной из сессий поговорил с несколькими пациентами этой больницы, показал виды из купола космического корабля и ответил на вопросы детей.

Count me in for $50M

— Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2021