Повторный беспилотный полет Boeing Starliner отложили на неопределенный срок из-за проблем с клапанами топливной системы





Специалистам Boeing не удалось оперативно решить проблемы с клапанами в топливной системе корабля, поэтому запуск пришлось перенести — на неопределенный срок. Корабль сняли с ракеты Atlas V и отправили на доработку в цех компании во Флориде.

Демонстрационная миссия Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без людей, которая ранее переносилась несколько раз, первоначально была намечена на 30 июля 2021 года. Но 29 июля NASA и Boeing отложили запуск из-за нашумевшего инцидента с российским модулем «Наука» — на 3 августа. Но 3 августа запуск Boeing Starliner опять сорвался — его отменили за считанные часы до старта из-за проблем с клапанами в топливной системе корабля: при подготовке инженеры обнаружили, что 13 из 64 клапанов в сервисном модуле закрыты. Всего в двигательной установке есть 24 клапана подачи окислителя, 24 топливных клапана и 16 гелиевых клапанов. Все 13 отказавших клапанов — клапаны окислителя. Они установлены на двигателях, предназначенных для вывода Starliner на орбиту и дальнейшего маневрирования.

Инженерам удалось открыть 9 из 13 заблокированных клапанов, но 13 августа 2021 года NASA и Boeing приняли решение повременить с запуском Starliner к МКС. По предварительной версии, проблема обусловлена повреждением тефлоновых уплотнений клапанов. Новую дату запуска сообщат после окончательного решения проблемы, но высока вероятность, что из-за загруженного пускового расписания Starliner не полетит раньше 2022 года.