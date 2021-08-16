Повторный беспилотный полет Boeing Starliner отложили на неопределенный срок из-за проблем с клапанами топливной системы
Специалистам Boeing не удалось оперативно решить проблемы с клапанами в топливной системе корабля, поэтому запуск пришлось перенести — на неопределенный срок. Корабль сняли с ракеты Atlas V и отправили на доработку в цех компании во Флориде.
Демонстрационная миссия Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без людей, которая ранее переносилась несколько раз, первоначально была намечена на 30 июля 2021 года. Но 29 июля NASA и Boeing отложили запуск из-за нашумевшего инцидента с российским модулем «Наука» — на 3 августа. Но 3 августа запуск Boeing Starliner опять сорвался — его отменили за считанные часы до старта из-за проблем с клапанами в топливной системе корабля: при подготовке инженеры обнаружили, что 13 из 64 клапанов в сервисном модуле закрыты. Всего в двигательной установке есть 24 клапана подачи окислителя, 24 топливных клапана и 16 гелиевых клапанов. Все 13 отказавших клапанов — клапаны окислителя. Они установлены на двигателях, предназначенных для вывода Starliner на орбиту и дальнейшего маневрирования.
Инженерам удалось открыть 9 из 13 заблокированных клапанов, но 13 августа 2021 года NASA и Boeing приняли решение повременить с запуском Starliner к МКС. По предварительной версии, проблема обусловлена повреждением тефлоновых уплотнений клапанов. Новую дату запуска сообщат после окончательного решения проблемы, но высока вероятность, что из-за загруженного пускового расписания Starliner не полетит раньше 2022 года.
- Boeing CST-100 Starliner — второй аппарат разработанный в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей (первый — Crew Dragon от SpaceX, который с прошлого года выполняет регулярные рейсы к МКС). Разработка корабля началась в 2010 году, он рассчитан на перевозку до семи членов экипажа и способен поддерживать их существование вне станции до 60 часов.
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- Starliner впервые совершил тестовый полет еще 20 декабря 2019 года, но достичь всех поставленных целей не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно), а корабль вернули на Землю. И хотя первый испытательный полет корабля признали успешным, концерн решил повторить беспилотный полет перед первым полетом с экипажем на борту.