Повторный беспилотный полет Boeing CST-100 Starliner к МКС назначен на 25 марта





Boeing и NASA назвали новую дату повторного полета корабля CST-100 Starliner к МКС — 25 марта 2021 года. Это снова будет демонстрационная миссия Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без экипажа.

Boeing CST-100 Starliner — второй аппарат разработанный в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Корабли Space Shuttle прекратили полеты в 2011 году в связи с катастрофой шаттла «Колумбия», после чего российские «Союзы» стали единственными способом доставки экипажей МКС. Чтобы вновь обрести самодостаточность в этом вопросе и была запущена программа Commercial Crew Program. Заявки на участие в конкурсе подали 36 компаний-претендентов, но до финального этапа дошли SpaceX и Boeing со своими кораблями Crew Dragon и CST-100 Starliner.

SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе. В будущем SpaceX планирует использовать его и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту анонсировано уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.

Американский корабль Boeing CST-100 Starliner впервые совершил тестовый полет еще 20 декабря 2019 года, но достичь всех поставленных целей не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно), а корабль вернули на Землю. И хотя первый испытательный полет корабля признали успешным, концерн решил повторить беспилотный полет перед первым полетом с экипажем на борту.

Стоит упомянуть, что изначально Boeing рассчитывал провести повторный полет осенью 2020 года, но в итоге его отложили на первый квартал 2021 года. На прошлой неделе Boeing завершил сертификацию программного обеспечения, а теперь концерн согласовал с NASA дату второго тестового полета. Он, как было упомянуто выше, предварительно назначен на 25 марта.

Если на этот раз все пройдет удачно, то за OFT-2 последует первая демонстрационная миссия с экипажем, после которой должна начаться рутинная эксплуатация. Starliner рассчитан на перевозку до семи членов экипажа и способен поддерживать их существование вне станции до 60 часов.

Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год.