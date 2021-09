SpaceX запустила на полярную орбиту обновленные интернет-спутники Starlink с лазерной связью

14 сентября SpaceX провела очередной (14-й с начала 2021 года) запуск Falcon 9 в интересах Starlink, который ознаменовал переход системы глобального спутникового интернета в следующую фазу развития. Также компания Илона Маска снова в десятый раз запустила и посадила на морскую платформу одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9. За самим запуском, как обычно, можно было следить в трансляции YouTube-канале SpaceX.

В июле SpaceX завершила развертывание примерно одной трети спутников Starlink первой фазы (их на орбите уже более 1700 штук) и приостановила новые запуски до появления улучшенных версий с лазерными межсоединениями — 10 таких были запущены в начале года. Инновационная технология лазерной связи, над которой SpaceX работала последние несколько лет, позволяет передавать сигнал, используя соседние аппараты в качестве ретрансляторов. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов. В рамках миссии Starlink Group 2-1 на орбиту отправилась первая партия из 51 спутника версии 1.5 с лазерными межсоединениями.

Инфографика: Подробности о ракете-носителе Falcon 9 миссии Starlink 2-1. Источник: rykllanРакета Falcon 9 с первой ступенью B1049.10 и партией из 51 спутника версии 1.5 стартовала с пусковой площадки SLC-4 базы Ванденберг ВВС США 14 сентября в 06:56 по киевскому времени. Этот запуск стал первой коммерческой миссией Starlink с SLC-4. Этот космодром используют для запусков на орбиты с высоким наклонением, как правило, на полярную.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX’s 90th recovery of a booster

— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2021