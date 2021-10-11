Второй полет Boeing Starliner отложен на 2022 год

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NASA и Boeing официально объявили, что второй беспилотный испытательный полет нового космического корабля Starliner к МКС отложен до 2022 года. О высокой вероятности переноса запуска Starliner на 2022 год СМИ и эксперты писали еще в августе, когда специалистам Boeing не удалось оперативно решить проблемы с клапанами в топливной системе корабля.

Второй демонстрационный полет Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без экипажа к настоящему моменту переносился множество раз — в июле запуск отложили из-за проблем на МКС с российским модулем «Наука», а затем Boeing столкнулся с блокировкой клапанов в топливной системе корабля.

Точная дата миссии OFT-2 пока не называется, поскольку инженеры Boeing продолжают работать устранением проблемы с клапанами. Всего в двигательной установке есть 24 клапана подачи окислителя, 24 топливных клапана и 16 гелиевых клапанов. Все 13 отказавших клапанов — клапаны окислителя. Они установлены на двигателях, предназначенных для вывода Starliner на орбиту и дальнейшего маневрирования.

NASA сообщило в своем блоге, что продолжает оценивать потенциальные окно миссии, нацеливаясь на первую половину 2022 года. Очевидно, что здесь все зависит от Boeing — насколько оперативно инженеры смогут внести исправления и подготовить корабль к запуску.

Главный менеджер NASA Сommercial Сrew Program отметил, что это «сложная проблема», затрагивающая разные части космического корабля, к которым нелегко получить доступ, что в свою очередь потребовало использования «методического подхода и звуковой инженерии для эффективного изучения».

Несколькими днями ранее NASA сообщило об изменениях в составе экипажа будущих пилотируемых миссий на МКС — астронавты Николь Манн и Джош Кассада, которые должны были лететь на Starliner, войдут в состав экипажа пятой пилотируемой миссии SpaceX, запланированной на осень 2022 года.

Тем временем оценка SpaceX превысила $100 млрд.