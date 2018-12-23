SpaceX успешно осуществила последний в этом году запуск Falcon 9 с военным спутником GPS III нового поколения

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником GPS для ВВС США. Это был последний, 21-й запуск компании в 2018 году, которым SpaceX побила собственный прошлогодний рекорд. Тем не менее, закончить текущий год компания Илона Маска решила гораздо скромнее, чем начала, и на этот раз мы не увидели возвращения первой ступени ракеты.

Запуск Falcon 9 изначально должен был состояться 18 декабря, однако сделать это помешала плохая погода. Затем пуск откладывали ещё три раза из-за сильного ветра и странных показаний датчиков первой ступени. Наконец, в воскресенье в 15:51 по киевскому времени ракета успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал и впервые по заказу военных вывела на орбиту спутник GPS III SV01.

GPS III SV01 – первый из десяти спутников системы GPS III, которые ВВС США планируют запустить. Они должны постепенно заменить собой другие аппараты так называемого GPS-созвездия, находящиеся сейчас на орбите. Новая навигационная система после того, как её сформируют, будет в три раза точнее и в восемь раз устойчивее к попыткам её заглушения. А пока ВВС США продолжают работать над системой наземного управления навигацией следующего поколения.

Вес ракеты и выбор высокой эллиптической орбиты уже подразумевало под собой, что SpaceX не планировала возвращать Falcon 9 после запуска. Практически всё топливо на борту было зарезервировано для запуска, поэтому на посадку первой ступени не рассчитывали. В придачу, посадочные ножки и рёбра решётки, используемые для управления ракетой во время посадки, были предварительно сняты с Falcon 9.

Источник: Youtube