SpaceX в третий раз произвела успешный запуск и посадку уже летавшей первой ступени Falcon 9

Компания SpaceX очередной раз совершила успешный запуск ракеты Falcon 9 с последующим приземлением первой ступени на плавучую платформу. Старт осуществлялся с мыса Канаверал, штат Флорида.

Это была уже 12-я по счёту успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 в 2017 году и 18-я – за всё время запусков. Причём только за эту неделю SpaceX уже дважды запустила и успешно приземлила ракету. С момента предыдущего запуска прошло всего 3 дня. Ещё следует добавить, что данный пуск является третьим в истории компании, когда осуществлялся запуск и приземление уже использовавшейся ранее ракеты Falcon 9. В феврале этого года данная ракета уже применялась для доставки груза на МКС, а затем приземлилась на наземную площадку Landing Zone 1.

В рамках сегодняшнего запуска ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник EchoStar 105/SES-11, который будет использоваться двумя компаниями: SES и EchoStar. Он обеспечит трансляцию контента в высоком разрешении на территорию США и другие части Северной Америки.

Источник: The Verge