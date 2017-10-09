SpaceX успешно вывела на орбиту десять спутников Iridium, следующий запуск Falcon 9 намечен на послезавтра

Когда-нибудь в будущем (скорее всего, не очень близком) частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска, возможно, построит очень большую ракету BFR, которая заменит актуальные модели и будет использоваться как для полетов на Марс, так и для скоростных путешествий на нашей родной планете. Пока же она продолжает зарабатывать средства на воплощение этой невероятной концепции на запусках с использованием ракет поколения нынешнего – Falcon 9. Очередной такой запуск SpaceX выполнила сегодня – ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять коммуникационных спутников для спутникового провайдера Iridium Communications. С этим запуском SpaceX стала еще на шаг ближе к поставленной на этот год, выполнив 20 из 24 запланированных на этот год миссий. Если считать запуски, то этот – четырнадцатый по счету в этом году.

Ракета стартовала в 15:38 по киевскому времени с площадки SLC-4E на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии. За запуском как обычно можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube (видеозапись ниже).

Через 7 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу «Just Read the Instructions» (англ. — просто прочитай инструкцию) в Тихом океане для повторного использования в будущих миссиях. Это уже десятая успешная посадка на воду из семнадцати в общем (остальные семь успешных посадок – на сушу).

В 16:56 пришло подтверждение об успешном развертывании спутника FORMOSAT-5 на низкой околоземной орбите. В 17:50 Iridium подтвердила, что все 10 спутников нормально передают сигналы.

Сегодняшний запуск – третий для Iridium. К середине 2018 года SpaceX должна довести количество запущенных для Iridium спутников до 75 штук.

Предыдущий запуск Falcon 9 состоялся 07 сентября – SpaceX впервые запустила засекреченный экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B. Следующий запуск Falcon 9 запланирован на послезавтра, то есть менее чем через 48 часов. В данном случае речь о миссии SES-11. Запуск будет произведен со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, ракета будет выводить на орбиту высокопроизводительный спутник связи Ku и C-диапазона американского оператора EchoStar и Люксембургского оператора SES.

Источник: SpaceX